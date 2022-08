Kisah perjalanan mendatangi pub paling terpencil di daratan Inggris

Satu-satunya cara untuk mencapai Old Forge Pub adalah dengan menumpang feri laut atau mendaki selama dua hari, sejauh 18 mil melintasi Dataran Tinggi Skotlandia – perjalanan yang memberi arti baru pada istilah "pub crawl".

Hanya dapat diakses dengan feri laut atau dengan mendaki selama dua hari, sejauh 18 mil melintasi dataran tinggi Skotlandia dari pemukiman kecil Kinloch Hourn (atau bahkan lebih lama lagi, 28 mil yomp – Yomp: suatu istilah tentara Inggris saat berbaris dalam perjalanan jauh dengan membawa peralatan lengkap – dari dusun Glenfinnan), Old Forge terletak di desa Inverie, di pantai selatan semenanjung Knoydart.

Mayoritas jiwa pemberani dan tangguh itu tinggal di Inverie, dan sekarang, setelah pembelian komunitas pada Maret 2022, kebanyakan dari mereka memiliki saham di Old Forge.

"Selama bertahun-tahun, pub-pub itu tidak melayani masyarakat seperti seharusnya," kata Steph Harris, yang dibesarkan di Inverie dan saat ini menjadi manajer pengembangan bisnis dari Old Forge Community Benefit Society.

Ketika Old Forge akhirnya dijual pada Februari 2021, pembelian komunitas dengan cepat diusulkan dan tanggapannya tegas.

Tapi tak lama kemudian kami berbelok di tikungan dan hambatan utama kecil Inverie muncul dengan sendirinya: deretan rumah putih kecil, dengan tanda pub yang menandai Old Forge di tengahnya. Kami telah berhasil.

Saat ini sudah diubah fungsinya, kapel itu digunakan untuk menampung Knoydart Brewery, yang memasok beberapa bir ke Old Forge, termasuk salah-satunya yang diberi nama 'Knoydart' untuk menghormati tujuh pria itu.

"The Seven Men of Knoydart adalah pahlawan kepemilikan komunitas, itulah sebabnya kami memperingati mereka dengan bir kami," kata salah satu pendiri Matthew Humphrey.