Portal menakutkan ke dunia bawah tanah peradaban Maya

28 menit yang lalu

Ritual misterius

Dalam makalah mereka – Sacrifice of the Maize God: Re-creating Creation in the Main Chamber of Actun Tunichil Muknal (sebuah bab dari buku penelitian antologi The Myths of the Popol Vuh in Cosmology, Art, and Ritual) – Profesor Holley Moyes dari Universitas California dan Arkeolog dari Belize Dr Jaime J Awe menjelaskan bagaimana mereka dapat membangun gambaran rumit dari upacara keagamaan dengan mempelajari tata ruang kerangka dan artefak yang ditinggalkan.