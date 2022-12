Perundungan, gim, dan tantangan viral - ‘Sekolah masih tergagap-gagap menghadapi kasus bully’

Ditangani pihak berwajib

Survei: Lebih dari 20% ingin bunuh diri karena perundungan

Dalam penelitian lainnya, yang dipublikasikan oleh jurnal BMJ di Inggris, berjudul Peer victimisation during adolescence and its impact on depression in early adulthood: prospective cohort study in the United Kingdom (2015), menyebutkan perundungan bisa memberikan dampak jangka pendek dan jangka panjang bagi korban dan pelaku.