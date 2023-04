Romo Gabriele Amorth, kisah nyata pengusir setan utusan Vatikan yang menginspirasi film Russel Crowe

Film The Pope's Exorcist yang dibintangi Russell Crowe dan mulai tayang di seluruh dunia pada April ini, merupakan adaptasi dari dua buku karya Romo Amorth, yakni: An Exorcist Tells His Story (Seorang Pengusir Setan Menceritakan Kisahnya) dan An Exorcist: New Stories (Seorang Pengusir Setan: Kisah-kisah Baru).