Mari belajar Bahasa Inggris dalam dua bahasa dengan menyimak dua berita dari BBC berikut. Jika anda punya masukan, komentar atau tanggapan atas Berita Dua Bahasa dari BBC, silakan kirim e-mail ke indonesia@bbc.co.uk.

Toyota admits problems with the brakes

Image caption Toyota has admitted problems with the brakes in the Prius.

The world's biggest car-maker, Toyota, has admitted problems with the brakes in its latest hybrid petrol-electric model, the Prius.

Toyota said it had redesigned the braking system for the Prius, and would soon announce measures for those already on the road.

Toyota has said that earlier recalls of millions of vehicles because of faulty accelerator pedals will cost it about two billion dollars.

But it's changed its forecast loss for the current financial year to a profit.

Toyota mengakui masalah pada rem

Perusahaan pembuat mobil terbesar di dunia, Toyota, telah mengakui adanya masalah sistem rem pada mobil terbarunya model hibrida elektrik, Prius.

Toyota mengatakan bahwa mereka telah mendisain ulang sistem rem pada Prius, dan akan segera mengumumkan langkah yang akan diambil sehubungan dengan mobil-mobil yang telah dipakai.

Toyota menyatakan bahwa penarikan kembali jutaan kendaraan yang dilakukan sebelumnya, karena kesalahan pada pedal gas akan menimbulkan kerugian sekitar dua miliar dolar.

Namun Toyota mengubah perkiraan kerugian yang ditanggung pada tahun finansial ini menjadi laba.

Two pandas in the US moved to China

Image caption Two pandas in the US zoo are due to be moved to China.

Two American-born pandas are due to fly out of the United States today (Thursday) to be resettled in China.

The three - and four-year-old pandas were born while their parents were on loan to a zoo in Washington, where they've been hugely popular.

In China, zoo-keepers are looking for a trainer to teach the pandas to understand Chinese commands.

Pandas live largely on bamboo shoots, but in the Chinese city of Chengdu, their diet will also include steamed bread, replacing high-fibre biscuits that they ate in Washington.

Dua panda di AS akan dipindahkan ke Cina

Dua panda yang lahir di Amerika akan diterbangkan keluar dari Amerika Serikat hari ini (Kamis) untuk dipindahkan ke Cina.

Panda berumur tiga dan empat tahun dilahirkan saat orangtua mereka dipinjamkan ke sebuah kebun binatang di Washington, di mana mereka menjadi sangat populer.

Di Cina, penjaga kebun binatang sedang mencari pelatih untuk mengajari panda-panda supaya memahami perintah dalam Bahasa Mandarin.

Panda hidup dengan memakan bambu, namun di kota Chengdu, Cina, mereka juga memakan roti kukus, menggantikan biskuit kaya serat yang mereka makan di Washington.