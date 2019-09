Mari belajar bahasa Inggris dalam dua bahasa dengan menyimak berita dari BBC.

Berita pertama adalah tentang Rusia yang menolak seruan bagi presiden Suriah agar meletakkan jabatan dan yang kedua adalah penelitian tentang efektivitas kelambu untuk memerangi malaria di Afrika.

Russia rejects call for Assad to leave

Hak atas foto AP Image caption Global leaders urge President Assad of Syria to go

Russia has rejected European and American calls for President Bashar al-Assad of Syria to step down.

A Russian foreign ministry official said Mr Assad should be given more time to enact reforms.

Earlier, Syria dismissed calls for him to leave office, describing them as illegitimate.

The Syrian ambassador to the UN Bashar Ja'afari accused the US of launching what he called a humanitarian and diplomatic war against his country.

He said the Syrian security forces had stopped all operations against protesters.

Rusia tolak seruan mundur untuk Assad

Rusia menolak seruan Eropa dan Amerika Serikat untuk Presiden Suriah Bashar al-Assad agar mengundurkan diri.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan Assad harus diberi waktu lebih banyak melakukan reformasi.

Sebelumnya Suriah menolak seruan tersebut, menggambarkannya sebagai tidak sah.

Duta besar Suriah untuk PBB Bashar Ja'afari menuduh Amerika melancarkan apa yang ia sebut perang kemanusiaan dan diplomatik terhadap negaranya.

Ia mengatakan pasukan keamanan Suriah telah menghentikan semua operasi terhadap para pengunjuk rasa.

Mosquitoes 'gaining resistance' to anti-malarial bed nets

Hak atas foto Getty Image caption Researchers say bed nets treated with insecticide remain the best way to fight mosquitoes

A study has found that one of the most commonly used methods of preventing malaria, insecticide-treated bed nets, could lead to a resurgence of the disease.

Researchers, who focused on one Senegalese village, found that after bed nets were introduced, mosquitoes' resistance to one pesticide rose from eight percent to forty-eight percent in just three years.

They also found that the natural immunity villagers acquire after being bitten by mosquitoes declined after the nets were brought in.

But the researchers say bed nets treated with insecticide remain the best way to fight mosquitoes.

Nyamuk makin kebal terhadap kelambu antimalaria

Satu penelitian menunjukkan metode yang banyak dipakai untuk mencegah malaria, pemakaian kelambu yang mengandung insektisida, bisa menyebabkan munculnya kembali penyakit tersebut.

Para peneliti, yang bekerja di salah satu desa di Senegal, menemukan bahwa setelah kelambu ini digunakan, kekebalan nyamuk terhadap satu jenis insektisida naik dari 8% menjadi 40% hanya dalam waktu tiga tahun.

Para ahli juga menemukan kekebalan alami warga desa yang didapat dari gigitan nyamuk menurun setelah kelambu diperkenalkan.

Namun para ahli menegaskan pemakaian kelambu yang diberi insektisida tetap dianggap sebagai metode terbaik memerangi malaria.