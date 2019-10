Hak atas foto Thinkstock Image caption Belviq helps to control the apetite by working on receptors in the brain.

Belajar bahasa Inggris sambil membaca berita BBC dalam dua bahasa tentang obat untuk menangani kegemukan dan penjualan saham perdana perusahaan sawit Malaysia.

US approves new drug to tackle obesity

The United States has for the first time in 13 years approved a new drug to tackle obesity. The drug, to be known as Belviq, helps to control the appetite by working on receptors in the brain.

It was approved by the US Food and Drug Administration as an additional option, combined with diet and exercise, for around one third of American adults considered obese.

In trials of the drug people lost an average of three to 3,7% of their bodyweight after a year.

AS menyepakati obat untuk menangani obesitas

Amerika Serikat untuk pertama kali dalam 13 tahun menyepakati obat baru untuk menangani obesitas. Obat yang disebut Belviq ini membantu menekan selesa makan melalui pengaturan bahan kimia di otak.

Obat ini disepakati oleh Badan Pangan dan Obat-obatan Amerika sebagai pilihan tambahan, disamping diet dan olahraga, untuk sekitar sepertiga orang dewasa Amerika yang dianggap kegemukan.

Dalam uji coba, orang yang menggunakan obat ini dapat kehilangan berat badan sekitar tiga sampai 3,7% berat setelah satu tahun.

Malaysian palm oil company's stock market debut

Hak atas foto 1 Image caption Felda Global plans to expand its operation and would grow palm oil, rubber and sugar cane.

The Malaysian palm oil company Felda Global Ventures has raised more than US$3 billion dollars in its public trading debut -a sum only surpassed by Facebook's share flotation last month.

Shares in Felda Global surged twenty per cent in initial trading on the Malaysian stock market (Bursa Malaysia).

The company's president said before the flotation that Felda Global was planning to expand its operations into other countries and would grow palm oil, rubber and sugar cane.

Peluncuran saham perdana perusahaan sawit Malaysia

Perusahaan minyak kelapa sawit Malaysia Felda Global Ventures meraih dana lebih dari US$3 miliar dalam perdagangan saham perdana. Jumlah dana ini hanya dilampaui oleh Facebook dalam peluncuran saham bulan lalu.

Saham Felda Global naik 20% dalam perdagawangan awal di Bursa Malaysia.

Presiden perusahaan itu mengatakan sebelum peluncuran saham bahwa Felda Global merencanakan untuk memperluas operasi ke negara-negara lain dengan perkebunan kelapa sait, karet dan tebu.