Image caption Xinhua said a doctor had been arrested and an investigation was underway.

Pelajaran bahasa Inggris di BBC Indonesia dengan dua berita, yaitu tentang warga Cina yang mendapat suntikan yang terkontaminasi hepatitis-C dan sandera berusia lima tahun yangh dibebaskan di Amerika Serikat.

Contaminated injections in China

State media in China say 95 people have been admitted to hospital after a private clinic gave them injections suspected to be contaminated with hepatitis-C. China's official Xinhua news agency said they were part of a group being treated for varicose veins at the clinic in the northeastern Liaoning province.

The agency said a doctor had been arrested and an investigation was underway.

The hepatitis-C virus causes a liver disease that can lead to cancer.

Suntikan terkontaminasi di Cina

Media negara di Cina mengatakan 95 orang dirawat di rumah sakit setelah sebuah klinik swasta memberi mereka suntikan yang diduga terkontaminasi oleh hepatitis-C.

Kantor berita resmi Cina, Xinhua, mengatakan mereka adalah bagian dari sekelompok orang yang mendapat perawatan untuk varicose veins (atau pembengkakan pembuluh darah) di klinik di Provinsi Liaoning di timur laut.

Kantor berita itu menyatakan seorang dokter sudah ditangkap dan penyelidikan sedang berlangsung.

Potongan terjemahan The gunman Jimmy Lee Dykes -a Vietnam veteran- is dead, but it's not yet clear exactly how he was killed. Pria bersenjata tersebut, Jimmy Lee Dykes -veteran perang Vietnam- tewas namun belum jelas bagaimana persisnya dia tewas.

Virus hepatitis-C menyebabkan penyakit hati yang bisa mengarah kepada kanker.

Hostage has been freed

A five-year-old boy held hostage for almost a week by a gunman in an underground bunker in the United States has been freed unharmed.

The FBI say they raided the bunker, at the gunman's home in Midland City, Alabama, after deciding that the child was in imminent danger when negotiations deteriorated.

The gunman Jimmy Lee Dykes -a Vietnam veteran- is dead, but it's not yet clear exactly how he was killed. Residents reported hearing an explosion, and shots.

Dykes had seized the boy from his school bus, shooting the driver dead.

Sandera sudah dibebaskan

Seorang anak berusia lima tahun yang disandera selama hampir seminggu oleh seorang pria bersenjata di ruang perlindungan bawah tanah sudah dibebaskan tanpa mengalami cedera.

FBI mengatakan mereka menyerbu tempat perlindungan yang berada di rumah pria bersenjata tersebut di Midland City, Alabama, setelah memutuskan anak itu terancam bahaya ketika perundingan memburuk.

Pria bersenjata tersebut, Jimmy Lee Dykes -veteran perang Vietnam- tewas namun masih belum jelas bagaimana persisnya dia tewas.

Para penduduk mendengar ledakan dan sejumlah tembakan.

Dykes menculik anak itu dari bus sekolah dan menembak mati supirnya.