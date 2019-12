Image caption Assisted suicide is supported by most Britons.

Belajar bahasa Inggris melalui dua berita BBC tentang kebijakan bunuh diri dengan bantuan di Inggris dan tentang industri manufaktur Cina.

British poll: 'majority backs assisted suicide'

An opinion poll of British adults suggests that a majority support assisted suicide, including those who say they're religious.

Overall, 70% of those questioned said they backed a change in the law to end the ban in Britain on helping others to die, with 16% opposing the move.

For those who identify themselves as religious, adults of most faith groups were found to be predominantly in favour of assisted suicide.

The poll found that the only groups that did not share this view were Baptists, Hindus and Muslims.

Warga Inggris dukung bunuh diri dengan bantuan

Jajak pendapat yang dilakukan terhadap kalangan dewasa di Inggris menunjukkan mereka mendukung bunuh diri dengan bantuan, termasuk orang-orang yang terbilang agamis.

Secara keseluruhan 70% pendapat menyatakan mereka mendukung perubahan undang-undang untuk menghapus larangan membantu orang lain bunuh diri, dan 16% lainnya menentang.

Orang-orang yang menganggap dirinya relijius, kalangan dewasa dari berbagai kepercayaan mayoritas setuju atas bunuh diri dengan bantuan.

Jajak pendapat tersebut menunjukkan bahwa kelompok yang tidak mendukung hanya pemeluk agama Kristen Baptis, Hindu, dan Muslim.

Manufacturing slowdown in China

Image caption China manufacturing sector slowed unexpectedly in April this year.

Manufacturing activity in China has unexpectedly slowed, raising further questions about the strength of the world's second biggest economy.

Data from the National Bureau of Statistics showed the rate of growth in April was down on the previous month, suggesting the recession in Europe and the slow pace of recovery in the United States are continuing to hit China's export-centred economy.

The new government has signalled it will step up infrastructure investment as it tries to reduce its reliance on exports.

Pertumbuhan manufaktur melambat di Cina

Produksi industri manufaktur di Cina melambat di luar perkiraan, menambah keraguan mengenai kekuatan perekonomian terbesar kedua dunia.

Data dari Kantor Statistik Nasional menunjukan tingkat pertumbuhan bulan April menurun dari bulan-bulan sebelumnya, menggambarkan bahwa resesi yang terjadi di Eropa dan lambatnya proses pemulihan di Amerika Serikat terus menghantam ekonomi Cina yang mengandalkan ekspor.

Pemerintahan yang baru menunjukkan tanda-tanda akan menambah investasi infrastruktur guna mengurangi ketergantungan pada ekspor.