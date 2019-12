Belajar bahasa Inggris melalui dua berita BBC tentang kecelakaan kapal di Italia dan pemindahan patung bocah telanjang juga di Italia.

Italy port collision leaves 5 dead

Image caption A cargo ship slammed into the Italian port of Genoa, toppling the control tower.

At least five people have died and as many as four are missing after a large container ship collided with a control tower in the Italian port of Genoa during the night.

The tower and an adjacent three-storey building were destroyed in the collision with the Jolly Nero container vessel, which weighs more than 40,000 tonnes.

A BBC correspondent in Italy says the container ship suddenly veered off course as it was leaving the port.

It remains unclear why such a common manoeuvre could have gone so badly wrong.

Tabrakan di pelabuhan Italia menewaskan lima orang

Setidaknya lima orang tewas dan empat orang hilang setelah kapal kontainer besar menabark menara pengawas di pelabuhan Genoa, Italia pada malam hari.

Menara dan bangunan tiga lantai di dekatnya hancur akibat tabrakan dengan kapal kontainer Jolly Nero yang memiliki berat lebih dari 40.000 ton.

Wartawan BBC di Italia mengatakan kapal kontainer tiba-tiba membelok dari jalur ketika meninggalkan pelabuhan.

Masih belum jelas mengapa manuver yang biasa dilakukan itu berakhir begitu buruk.

Venetian naked boy statue removal spurned

The authorities in Venice are today planning to remove a huge statue of a naked boy holding a frog which has spawned a row between officials and modern art lovers.

Image caption An article in the newspaper, La Stampa, said 'administrative cowardice' had won out over real culture.

The statue of the boy gazing intently at the creature has occupied a landmark point at the end of the Grand Canal for four years.

The city council aims to replace it with an ordinary lamp post. Art lovers have condemned the decision.

The Council says the statue was only intended to be a temporary installation.

Pemindahan patung bocah telanjang Venezia ditolak

Pihak berwenang di Venezia berencana memindahkan patung besar berbentuk anak laki-laki telanjang memegang katak yang telah memicu sengketa antara para pejabat dan pecinta seni.

Patung bocah menatap dengan sungguh-sungguh makhluk itu menempati lokasi penting di ujung Grand Canal selama empat tahun.

Dewan kota berencana menggantinya dengan tiang lampu biasa. Kalangan pecinta seni mengecam keputusan itu.

Dewan kota mengatakan patung itu hanya dimaksudkan sebagai instalasi sementara.