Belajar bahasa Inggris melalui dua berita BBC tentang manfaat yodium bagi wanita hamil dan masalah penghindaran pajak di Eropa.

Iodine deficiency found to affect IQ

Image caption Fish is a good source of iodine.

Researchers say iodine deficiency during pregnancy could be having an adverse affect on the mental development of babies.

A British study has found that the IQ and reading scores of primary school pupils were lower if their mother had not eaten food that is rich in iodine, such as fish or dairy products.

It said pregnant women should avoid using seaweed supplements, because they could give too high a dose of the mineral.

Severe iodine deficiency is considered the biggest cause of preventable brain damage across the world.

Kekurangan yodium pengaruhi IQ

Para ilmuwan mengatakan bahwa kekuarangan yodium saat mengandung dapat berakibat negatif terhadap perkembangan bayi.

Menurut penelitian di Inggris, IQ dan nilai membaca murid-murid Sekolah Dasar lebih rendah jika ibu mereka tidak mengkonsumsi makanan yang kaya yodium, misalnya ikan-ikanan dan produk yang mengandung susu.

Penelitian itu menyebutkan bahwa wanita yang mengandung sebaiknya menghindari pemakaian suplemen rumput laut, karena dapat menyebabkan kelebihan dosis mineral.

Kekurangan yodium akut dianggap sebagai penyebab terbesar kerusakan otak di seluruh dunia yang sebenarnya dapat dicegah.

Calls for European action on tax evasion

Image caption EU governments are pushing for more tax transparency.

Measures to prevent tax evasion by multi-national companies will be discussed at a meeting of European Union leaders in Brussels today (Wednesday).

Tax evasion is said to cost EU states about one-point-three-trillion dollars annually -- that's more than the total they spent on health care in two-thousand-and-eight.

France, Germany, Britain, Italy and Spain are calling for the exchange of tax information across borders.

But countries such as Luxembourg, which has a tradition of banking secrecy, are resisting the idea.

Uni Eropa ambil tindakan untuk atasi penghindaran pajak

Tindakan untuk mencegah penghindaran pajak oleh perusahaan-perusahaan multinasional akan dibahas dalam pertemuan pemimpin negara-negara Uni Eropa hari ini (Rabu).

Penghindaran pajak dikatakan telah merugikan Uni Eropa sekitar US$1.3 triliun per tahun -lebih dari jumlah pengeluaran untuk bidang kesehatan tahun 2008.

Prancis, Jerman, Inggris, Italia, dan Spanyol mengusulkan untuk melakukan pertukaran informasi pajak antar negara.

Tetapi negara-negara seperti Luksemburg, yang menjaga kerahasiaan dalam bidang perbankan, menolak usulan itu.