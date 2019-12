Image caption The study suggests that singing could be beneficial for health.

Belajar Bahasa Inggris melalui dua berita BBC tentang manfaat menyanyi untuk kesehatan dan rencana pemerintah Brazil untuk merekrut ribuan dokter untuk daerah miskin.

Singing in a choir is good for health

A study by Swedish scientists suggests that singing in a choir could have similar health benefits to practising yoga.

Researchers found choir members do more than sing in harmony - they synchronise their heartbeats.

Their pulses rise and fall in unison, depending on the nature of the work they are performing.

Songs with long phrases achieve the same effect as breathing exercises in yoga.

The researchers found that this controlled breathing had the overall effect of slowing the heart-rate.

It suggests that singing could potentially be used help to reduce high blood pressure.

Menyanyi dalam paduan suara bagus untuk kesehatan

Sebuah penelitian yang dilakukan beberapa ilmuwan Swedia menyatakan bahwa menyanyi dalam kelompok paduan suara memberikan manfaat kesehatan yang sama dengan berlatih yoga.

Para peneliti menemukan bahwa para anggota paduan suara melakukan lebih dari sekedar bernyanyi dengan harmoni -mereka menyamakan detak jantung mereka.

Nadi mereka naik turun secara serempak, tergantung dari jenis lagu yang mereka bawakan.

Lagu-lagu dengan kata-kata yang panjang akan memberikan manfaat yang sama dengan latihan pernafasan dalam yoga.

Para peneliti menemukan bahwa pernafasan yang terkontrol secara keseluruhan memperlambat denyut jantung.

Penelitian ini menunjukkan bahwa menyanyi berpotensi membantu mengurangi tekanan darah tinggi.

Brazil announces plans to hire 10,000 doctors

Image caption Thousands of Brazilians protested against poor public services earlier this year.

The Brazilian government has announced plans to attract around ten thousand doctors to poorly served areas of the country.

The shake-up will include hiring foreign doctors for the first time from September, as well as two years of mandatory service in the public sector for medicine graduates from 2015.

Foreign doctors will only be considered if the posts are not filled by Brazilian nationals.

The changes come about a month after thousands of Brazilians took to the streets to protest against poor public services, corruption and other issues.

The health ministry said the new arrangements were modelled on health services in countries such as Britain and Sweden.

Brazil umumkan rencana rekrut 10.000 dokter

Pemerintah Brazil telah mengumumkan rencana untuk menarik sekitar 10.000 dokter yang akan ditugaskan ke daerah-daerah miskin di negara itu.

Rencana besar ini juga termasuk merekrut dokter-dokter asing untuk pertama kalinya mulai September, dan tugas wajib selama dua tahun di sektor publik bagi lulusan fakultas kedokteran mulai 2015.

Dokter-dokter asing hanya akan dipertimbangkan jika posisi yang ada belum terisi oleh warga negara Brazil.

Perubahan ini muncul sebulan setelah ribuan warga Brazil turun ke jalan untuk memprotes buruknya layanan publik, korupsi, dan isu-isu lainnya.

Kementerian kesehatan mengatakan bahwa rencana baru ini mengambil contoh dari layanan kesehatan negara lain seperti Inggris dan Swedia.