Image caption The crowd is waiting outside St Mary's hospital to catch a glimpse of the royal baby.

Belajar Bahasa Inggris melalui dua berita BBC tentang kelahiran bayi kerajaan dan cara lumba-lumba memanggil nama kawan sekelompoknya.

Celebrations to mark the royal birth in Britain

Celebrations are being held in Britain to mark the birth of a son to Prince William and his wife, the Duchess of Cambridge.

Crowds outside Buckingham Palace cheered as the guards played "Congratulations".

Later, the armed forces will mark the birth with gun salutes in London, and the bells of Westminster Abbey will be rung.

The baby and his parents are expected to leave hospital Tuesday (23/07).

The boy will be known as the Prince of Cambridge, but he hasn't yet been named.

President Putin of Russia has congratulated Queen Elizabeth on the birth of her great-grandson.

Leaders from other countries have also sent their good wishes.

Perayaan menyambut kelahiran bayi kerajaan di Inggris

Perayaan digelar di Inggris untuk menandai kelahiran putra Pangeran William dan istrinya, Duchess of Cambridge.

Warga yang berkerumun di luar Istana Buckingham bersorak-sorai saat para penjaga memainkan lagu "Congratulations".

Kemudian, angkatan bersenjata Inggris akan menandai kelahiran bayi kerajaan dengan tembakan meriam di London, dan lonceng di Westminster Abbey akan dibunyikan.

Bayi dan orangtuanya diperkirakan akan meninggalkan rumah sakit Selasa (23/07).

Bayi laki-laki ini bergelar Prince of Cambridge (Pangeran Cambridge), tetapi namanya masih belum diumumkan.

Presiden Putin dari Rusia telah memberikan selamat kepada Ratu Elizabeth atas kelahiran cicitnya.

Para pemimpin dari berbagai negara juga telah mengucapkan selamat.

Scientists say dolphins 'call each other by name'

Image caption Dolphins can call each other by name, according to a study.

A new study has found that dolphins use their signature whistle - a distinctive pattern of sound frequencies - to, in effect, call each other by name.

Scientists studying a group of wild dolphins off the Scottish coast recorded the animals' whistles and then played them back through underwater speakers.

They found that individual dolphins responded to hearing their own whistles by returning the call, but didn't respond when the sounds of other dolphins were played.

The researchers say the whistles are identity labels similar to human names, and may have evolved to aid recognition in murky seas.

The study is published in the Proceedings of the National Academy of Science.

Peneliti mengatakan lumba-lumba dapat saling panggil nama

Sebuah penelitian menemukan bahwa lumba-lumba dapat menggunakan siulan khasnya -pola khas dari frekuensi suara- untuk saling memanggil nama.

Sejumlah ilmuwan mempelajari sekelompok lumba-lumba liar di lepas pantai Skotlandia untuk merekam siulan binatang ini dan kemudian memainkannya kembali melalui pengeras suara bawah air.

Mereka menemukan bahwa tiap lumba-lumba memberikan reaksi terhadap siulan mereka sendiri dengan menjawab panggilan itu, tetapi tidak menanggapi saat suara lumba-lumba lain dimainkan.

Para peneliti mengatakan bahwa siulan mereka adalah label identitas yang serupa dengan nama orang, dan mungkin turut membantu mengenali kawannya di laut yang gelap.

Penelitian ini diterbitkan oleh Proceedings of the National Academy of Science.