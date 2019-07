Lawson and Saatchi granted divorce

Belajar bahasa Inggris melalui dua berita BBC tentang perceraian pasangan terkenal di Inggris dan data pengangguran di zona Euro.

Nigella Lawson and Charles Saatchi granted divorce

Image caption Mr Saatchi was photographed with his hands around her wive's throat.

The British art collector Charles Saatchi and his wife, the television chef Nigella Lawson, have been granted a divorce at the High Court in London, ending their ten-year marriage.

It follows an incident at a London restaurant last month in which Mr Saatchi was photographed with his hands around her throat.

The pictures were published around the world, provoking a debate about domestic violence among the rich and famous.

Mr Saatchi initially dismissed the incident as "a playful tiff" but later accepted a police caution for assault.

Nigella Lawson dan Charles Saatchi bercerai

Kolektor seni Inggris Charles Saatchi dan istrinya, juru masak kenamaan di televisi, Nigella Lawson, dinyatakan bercerai oleh Pengadilan Tinggi di London, yang sekaligus mengakhiri 10 tahun perkawinan mereka.

Perceraian ini diajukan menyusul insiden di satu restoran London bulan lalu, di mana Saatchi difoto dengan tangannya di kerongkongan Lawson.

Foto ini dimuat berbagai media di seluruh dunia, memicu debat tentang kekerasan rumah tangga di kalangan keluarga orang-orang kaya dan terkenal.

Saatchi awalnya menyebut insiden ini sebagai "pertengkaran kecil", namun kemudian menerima peringatan polisi bahwa ia telah melakukan serangan.

Eurozone unemployment falls for first time in two years

Image caption Eurozone still has a serious unemployment problem.

The latest official figures show that unemployment in the seventeen European Union countries that use the Euro fell by 24.000 in June.

It's the first fall in more than two years.

The BBC economics correspondent says it adds to the evidence suggesting that the economic situation in the Eurozone may be stabilising.

But the Eurozone still has a serious unemployment problem, with more than nineteen-million people without a job.

Pengangguran di kawasan Euro turun untuk pertama kalinya dalam dua tahun

Data resmi terbaru menunjukkan pengangguran di 17 negara Uni Eropa yang memakai mata uang Euro turun 24.000 orang pada bulan Juni.

Ini adalah penurunan pertama dalam lebih dua tahun.

Wartawan ekonomi BBC mengatakan data ini memperkuat bukti bahwa kondisi ekonomi di kawasan Euro mungkin makin stabil.

Namun zona Euro masih menghadapi persoalan pengangguran yang serius, karena lebih 19 juta orang tidak memiliki pekerjaan.