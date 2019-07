Belajar bahasa Inggris melalui dua berita BBC tentang lampu yang baik untuk kerja di malam hari dan rancangan undang-undang baru di Thailand.

Red light best for nightworkers

Image caption According to the study, red lights make nightworkers feel happier.

Scientists in the United States say nightshift workers would feel better working under red lights.

Research, published in the Journal of Neuroscience found that hamsters kept under blue or white lights at night became depressed, whereas those kept in darkness or under red lights were happier.

The scientists say the same applies to humans and that their findings could create better nightworking environments.

Lampu merah paling baik untuk kerja malam

Sejumlah ilmuwan di Amerika Serikat mengatakan bahwa para karyawan yang bekerja di malam hari akan merasa lebih baik saat bekerja dengan lampu merah.

Penelitian yang diterbitkan Jurnal Ilmu Syaraf menemukan bahwa hamster yang berada di bawah lampu berwarna biru atau putih mengalami depresi, sementara yang diletakkan dalam kegelapan atau di bawah lampu berwarna merah menjadi lebih riang.

Para peneliti mengatakan bahwa hal yang sama berlaku bagi manusia dan penemuan mereka akan memberikan suasana yang lebih baik bagi para karyawan yang bekerja di malam hari.

Thailand parliament debates controversial amnesty law

Image caption An anti-government protester wears a mask outside the parliament building.

Parliament in Thailand has begun debating a controversial bill that would grant amnesty to those involved in political violence between 2006 and 2010.

Opposition groups fear the legislation would allow the fugitive former prime minister, Thaksin Shinawatra, to return to Thailand without serving a prison sentence for corruption.

About two thousand protestors gathered outside parliament.

Mr Thaksin fled Thailand after being forced from office in 2006.

His sister Yingluck is now prime minister.

Parlemen Thailand perdebatkan undang-undang amnesti kontroversial

Parlemen Thailand memulai perdebatan mengenai rancangan undang-undang kontroversial yang akan memberikan amnesti bagi orang-orang yang terlibat dalam kekerasan politik antara 2006 dan 2010.

Kelompok oposisi khawatir bahwa undang-undang ini akan mengizinkan mantan perdana menteri, Thaksin Shinawatra, untuk kembali ke Thailand tanpa dijatuhi hukuman penjara karena korupsi.

Sekitar 2.000 pemrotes berkumpul di luar gedung parlemen.

Thaksin lari dari Thailand setelah dipaksa turun tahun 2006.

Saudara perempuannya, Yingluck, kini menjabat sebagai perdana menteri.