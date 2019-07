Belajar bahasa Inggris melalui dua berita BBC tentang undang-undang bagi siswa transgender di California dan pencurian benda seni di Rotterdam.

California enshrines rights for trans-gender students

Image caption Trans-gender students in California can go to either male or female restrooms.

The US state of California has become the first to enshrine rights for trans-gender students.

A new law signed by the state's Democratic governor, Jerry Brown, requires public schools to allow students from the kindergarten to the twelfth grade, to access male or female restrooms according to their preference.

It also allows trans-gender students to choose whether they want to play boys' or girls' sports.

The new law gives students the right to participate in gender-segregated programmes and activities based on their self-perception.

California hormati hak siswa transgender

Negara bagian California di Amerika Serikat menjadi yang pertama menghormati hak para siswa transgender.

Undang-undang baru yang disetujui oleh gubernur dari Partai Demokrat di negara bagian tersebut, Jerry Brown, mengharuskan sekolah-sekolah negeri untuk memperbolehkan siswa dari TK hingga SMA untuk mengakses toilet pria maupun wanita sesuai pilihan mereka.

California juga memperbolehkan siswa transgender untuk memilih mengikuti olahraga laki-laki atau perempuan.

Undang-undang baru memberikan hak bagi para siswa untuk berpartisipasi dalam program dan aktivitas yang terpisah secara gender berdasarkan pilihan mereka masing-masing.

Suspects accused of art theft in Netherlands to go on trial

Image caption A painting from a French artist Henri Matisse was stolen at the Kunsthal museum in Rotterdam.

Six suspects accused of conducting one of the biggest art heists in Dutch history are due to go on trial in Romania later today, amid fears that some of the stolen masterpieces may have been burned.

The suspects have been charged with stealing paintings by artists like Picasso, Monet and Matisse from a gallery in Rotterdam last year.

The mother of one of the main suspects initially claimed she'd burned them in her oven, to protect her son.

She now maintains she doesn't know what happened to them.

But the authorities believe they have found remains of oil paintings in ashes at her home.

Tersangka kasus pencurian benda seni akan disidangkan

Enam tersangka yang dituduh melakukan pencurian terbesar benda seni dalam sejarah Belanda akan dihadirkan di persidangan di Rumania hari ini, di tengah kekhawatiran bahwa beberapa karya besar yang mereka curi telah dibakar.

Para tersangka didakwa mencuri lukisan karya seniman seperti Picasso, Monet, dan Matisse dari sebuah galeri seni di Rotterdam tahun lalu.

Ibu dari salah seorang tersangka utama menyatakan bahwa dia telah membakar beberapa lukisan di dalam oven, untuk melindungi anaknya.

Ia sekarang menjelaskan bahwa ia tidak tahu apa yang terjadi dengan benda-benda itu.

Tetapi pihak berwajib yakin bahwa mereka telah menemukan sisa lukisan minyak dalam abu di rumahnya.