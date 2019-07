Corruption investigations lead to arrest

Belajar bahasa Inggris melalui dua berita BBC tentang penangkapan pasangan suami istri di Cina karena menyelidiki korupsi dan memburuknya dampak Fukushima.

A couple arrested in China amid investigations

Image caption The arrests are thought to be linked to investigations into corrupt China's pharmaceutical industry.

A married couple from Britain and the United States have been formally arrested in China amid investigations into the country's pharmaceutical industry.

Peter Humphrey, from Britain, and his wife Yu Yingzeng, a US citizen, are risk consultants suspected of breaking Chinese laws related to buying private information.

The pair were detained last month.

The arrests are thought to be linked to investigations into corruption in China's health industry.

Pasutri ditangkap di Cina karena melakukan investigasi

Pasangan suami istri dari Inggris dan Amerika Serikat telah resmi ditangkap di Cina di tengah upaya penyelidikan mengenai industri farmasi negara itu.

Peter Humphrey dari Inggris dan istrinya Yu Yingzeng, seorang warga negara AS, adalah konsultan manajemen risiko yang dicurigai telah melanggar hukum Cina terkait pembelian informasi pribadi.

Pasangan ini ditangkap bulan lalu.

Penangkapan diperkirakan terkait penyelidikan tentang korupsi yang terjadi di industri kesehatan Cina.

Nuclear watchdog wants to raise threat level at Fukushima

Image caption TEPCO's company officials inspect the radioactive water leakage.

Nuclear regulators in Japan say contamination at the crippled Fukushima nuclear power plant is more serious than initially revealed, as workers struggle to prevent radioactive water leaking from a storage tank.

The leak had been described as a level one incident, the lowest grade; regulators now want that raised to three, which would make this the worst incident at the plant since a meltdown two years ago caused by an earthquake and tsumani.

Workers -operating in rotating teams because of the dangers- are pumping contaminated water out of the leaking tank.

The plant's operator admitted only last month that radioactive water was leaking from the facility into the sea.

Pengawas nuklir ingin tingkatkan level ancaman Fukushima

Badan pengawas nuklir di Jepang mengatakan bahwa kontaminasi yang disebabkan PLTN Fukushima yang rusak, lebih serius dari yang dilaporkan sebelumnya, karena para pekerja berjuang mengatasi kebocoran air yang mengandung radioaktif dari tangki penyimpanan.

Kebocoran digambarkan sebagai insiden tingkat satu -tingkat terendah- dan sekarang pengawas ingin menaikkannya ke tingkat ke-tiga, yang akan membuatnya sebagai insiden terburuk di PLTN sejak kerusakan terjadi dua tahun silam yang disebabkan gempa bumi dan tsunami.

Para pekerja, yang bekerja dalam kelompok secara bergantian karena bahaya yang disebabkan, memompa air yang terkontaminasi keluar dari tangki yang bocor.

Operator PLTN baru mengaku bulan lalu saat air radioaktif bocor dari reaktor ke laut.