Image caption U.S. Park Police officers stand guard in Lafayette Park, across from the White House in Washington.

Belajar bahasa Inggris melalui dua berita BBC, tentang kekhawatiran di Gedung Putih dan pendiri Pusat Kabbalah di Los Angeles.

Security scare at the White House

Hours after the shootings at the naval complex, there was a security scare at the White House when a man threw firecrackers over a perimeter fence.

Secret Service agents ushered journalists on the White House driveway inside the building after the bangs were heard.

A Secret Service spokesman said no shots were fired.

The Secret Service is a federal police force protecting US leaders and visiting dignitaries.

Ketakutan di Gedung Putih

Beberapa jam setelah penembakan terjadi di kompleks Angkatan Laut, muncul ketakutan di Gedung Putih saat seorang pria melemparkan petasan ke balik pagar pembatas.

Agen rahasia mengantarkan para wartawan di sekitar jalan di Gedung Putih masuk ke dalam gedung setelah terdengar ledakan.

Seorang juru bicara agen rahasia mengatakan tidak ada tembakan.

Agen rahasia adalah pasukan kepolisian federal yang bertugas melindungi pemimpin Amerika Serikat dan para pejabat yang berkunjung.

Founder of the Los Angeles Kabbalah centre has died

Image caption Madonna is one among many A-list stars who follow Kabbalah Centre.

The Kabbalah Centre in Los Angeles has announced the death of its founder Rabbi Philip Berg, a Jewish spiritual leader whose followers included many A-list stars, notably the singer Madonna.

He was eighty-six.

The rabbi, known as Rav to his supporters, had been ill since suffering a stroke in 2004.

He founded the centre in the nineteen-sixties to teach a form of mysticism he described as the world's oldest body of spiritual wisdom.

Critics portrayed it as primarily a money-making venture.

Pendiri Pusat Kabbalah meninggal dunia

Pusat Kabbalah di Los Angeles telah mengumumkan meninggalnya pendiri pusat itu, Rabi Philip Berg, pemimpin spiritual Yahudi yang pengikutnya termasuk banyak selebriti papan atas, khususnya Madonna.

Ia berusia 86 tahun.

Rabi yang dikenal sebagai Rav oleh pengikutnya, jatuh sakit sejak terserang stroke pada 2004.

Ia mendirikan pusat Kabbalah pada 1960-an untuk mengajarkan sebuah kepercayaan mistik yang ia gambarkan sebagai bentuk kebijaksanaan spiritual tertua di dunia.

Sejumlah kritik menggambarkannya sebagai upaya mencari untung.