Image caption Queerpk.com was aimed to raise awareness of gay issues.

Belajar bahasa Inggris melalui dua berita BBC, tentang situs homoseksual di Pakistan dan tentang bonus bagi bankir di Uni Eropa.

Pakistan's first gay website blocked

The first website for homosexuals in Pakistan has been blocked by the government.

The site, Queerpk.com, was launched in July with the slogan: "Don't hate us, know us".

It aims to offer help and support for gay people.

Pakistan's Telecommunication Authority has not said why the site has been shut but homosexuality is illegal in Pakistan.

Situs homoseksual pertama Pakistan diblokir

Situs pertama untuk kaum homoseksual di Pakistan telah diblokir oleh pemerintah.

Situs Queerpk.com diluncurkan bulan Juli dengan slogan: "Jangan benci kami, kenali kami".

Situs ini bertujuan untuk menawarkan bantuan dan dukungan bagi kaum homoseksual.

Otorita Telekomunikasi Pakistan tidak menjelaskan mengapa situs tersebut ditutup tetapi homoseksualitas ilegal di Pakistan.

EU insists on cap on bankers' bonuses

Image caption Big bonuses have been seen by some as driving a risk-taking culture.

The European Union has defended a proposed EU cap on bankers' bonuses, despite a British challenge in the European Court of Justice.

Britain - the only member against the measure - says it is illegal to regulate pay in this way.

A spokesperson for the European Commission said the bonus cap was legal and would discourage excessive risk-taking.

Starting next year, bankers' bonuses will be limited to no more than their fixed salaries, or twice their salaries if shareholders approve.

The UK has argued that banks will increase the salaries to circumvent the measure.

Uni Eropa berkeras untuk membatasi bonus bankir

Uni Eropa mempertahankan usulan untuk membatasi bonus bagi para bankir, meskipun ditentang oleh pemerintah Inggris dalam Mahkamah Uni Eropa.

Inggris -satu-satunya negara anggota yang menentang langkah ini- mengatakan bahwa upaya pengaturan semacam ini adalah ilegal.

Seorang juru bicara Komisi Eropa mengatakan bahwa pembatasan bonus adalah legal dan akan mengurangi aktivitas dengan risiko terlalu tinggi.

Mulai tahun depan, bonus pada bankir akan dibatasi hingga tidak lebih dari angka gaji, atau dua kali gaji jika disetujui para pemegang saham.

Inggris berpendapat bahwa bank-bank akan meningkatkan gaji untuk mengakali kebijakan itu.