Image caption People cheer during an inauguration of the huge sun mirrors set up on the hillside above Rjukan.

Belajar bahasa Inggris melalui berita BBC tentang sinar matahari musim dingin di Norwegia dan tuduhan memata-matai oleh Rusia.

Norwegian town is basking in winter sunshine

The centre of the Norwegian town of Rjukan is basking in winter sunshine for the first time ever, thanks to three giant mirrors erected on a mountain towering over it.

The town lies in a deep valley, and during the six winter months the surrounding mountains cast a shadow over it even at noon.

The idea of using mirrors was first raised a hundred years ago, but it was only in two-thousand-and-three that the necessary technology was available.

The town has organised a big party to welcome the sun - and schoolchildren have been issued with sunglasses so the unexpected light won't damage their eyes.

Sinar matahari musim dingin untuk kota di Norwegia

Pusat kota Rjukan di Norwegia mendapat curahan sinar matahari musim dingin untuk pertama kalinya, berkat tiga kaca raksasa yang diletakkan di gunung yang berada di sekitarnya.

Kota ini terletak di lembah yang dalam, dan sepanjang enam bulan di musim dingin gunung-gunung di sekitarnya membayangi Rjukan bahkan saat tengah hari.

Ide untuk menggunakan kaca pertama kali dilemparkan seratus tahun lalu, tetapi baru pada 2003 teknologi yang diperlukan tersedia.

Kota ini menyelenggarakan pesta besar untuk menyambut matahari dan anak-anak sekolah diberi kacamata hitam agar sinarnya tidak merusak mata.

Russia denies that it spied on delegates in the G20 summit

Image caption Russia handed out USB memory sticks and phone charging cables during G20 summit.

The spokesman for President Putin, has denied that Russia spied on delegates attending the G20 summit in St Petersburg last month.

Dmitri Peskov said the reports - made in Italian newspapers - were not true, and had been raised in an attempt to shift international attention from allegations of spying by the United States on its European allies.

According to the Italian reports, Russia handed out USB memory sticks and phone charging cables which had bugs implanted on them.

German security officials discovered the devices when asked to examine them by the EU president Herman van Rompuy.

Rusia sangkal tuduhan mematai-matai delegasi G20

Juru bicara Presiden Putin telah menyangkal tuduhan Rusia memata-matai delegasi yang menghadiri pertemuan G20 di St Petersburg bulan lalu.

Dmitri Peskov mengatakan bahwa laporan -yang diterbitkan oleh surat kabar Italia- tidak benar, dan dikeluarkan sebagai upaya mengalihkan perhatian internasional dari tuduhan mematai-matai yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap sekutunya di Eropa.

Menurut laporan media Italia, Rusia membagikan USB dan kabel untuk mengisi baterai telpon genggam yang dipasangi alat penyadap.

Pejabat keamanan Jerman menemukannya saat diminta untuk memeriksa peralatan oleh Presiden Uni Eropa, Herman van Rompuy.