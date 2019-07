Image caption Sales of Blackberry's new smart phones have been disappointing.

Belajar bahasa Inggris melalui berita BBC tentang pembatalan rencana penjualan Blackberry dan kasus menantu raja Spanyol.

Struggling Blackberry abandons plan to sell itself

The struggling Canadian mobile phone maker Blackberry has abandoned a plan to sell the company.

Instead, it says it will replace its chief executive and raise one billion dollars in investment.

Blackberry's shares dropped sharply on the news.

In September, its largest shareholder (Fairfax Financial) offered to buy the business, in a deal worth almost five billion dollars, but that's now fallen through.

Blackberry, once a market leader, has fallen behind its rivals in recent years and sales of its new smart phones have been disappointing.

Blackberry batalkan rencana penjualan

Perusahaan pembuat telepon genggam Kanada yang sedang menghadapi kesulitan, Blackberry telah membatalkan rencana untuk menjual perusahaan itu.

Perusahaan itu mengatakan bahwa mereka akan mengganti kepala eksekutif dan mengumpulkan dana hingga satu miliar dolar untuk investasi.

Nilai saham Blackberry diberitakan turun tajam.

Pada September pemegang saham terbesar Blackberry (Fairfax Financial) menawarkan untuk membeli bisnis senilai hampir lima miliar dolar, tetapi kini pesetujuan tersebut gagal.

Blackberry yang pernah menjadi pemimpin pasar telepon pintar sekarang menempati posisi di belakang pesaingnya dalam beberapa tahun terakhir dan angka penjualan produk telepon pintar terbarunya mengecewakan.

Son-in-law of Spain's King has properties seized in corruption case

Image caption Princess Cristina of Spain and her husband, Inaki Urdangarin

A court in Spain has impounded sixteen properties belonging to the son-in-law of King Juan Carlos.

It's part of a corruption case against Inaki Urdangarin, the husband of the king's daughter Cristina, over the alleged embezzlement of public funds.

He denies the charges.

The court said the seizure was to cover an outstanding bond of about eight million dollars.

Correspondents say the case against the King's son-in-law has embarrassed the Spanish royal family.

Properti menantu raja Spanyol disita terkait kasus korupsi

Satu pengadilan di Spanyol menyita 16 properti milik menantu Raja Juan Carlos.

Ini adalah bagian dari kasus korupsi oleh Inaki Urdangarin, suami anak perempuan raja, Cristina dengan tuduhan penggelapan dana publik.

Ia menyangkal tuduhan itu.

Pengadilan mengatakan bahwa penyitaan dilakukan sebagai kompensasi obligasi yang masih belum dilunasi senilai delapan juta dolar.

Wartawan mengatakan bahwa kasus ini telah mencoreng nama keluarga kerajaan Spanyol.