Image caption Urine samples from footballers will need to be flown to Lausanne.

Belajar bahasa Inggris melalui berita BBC tentang tes anti-doping Piala Dunia Brasil dan merger dua maskapai penerbangan AS.

Brazil World Cup anti-doping tests to be carried out in Switzerland

Blood and urine samples from footballers playing in next year's World Cup in Brazil will need to be flown to Lausanne, in Switzerland, for anti-doping tests.

The governing body of world football, FIFA, said a laboratory previously licensed in Rio de Janeiro had its accreditation revoked earlier this year for failing to maintain international standards.

FIFA's general-secretary, Jerome Valcke, said the decision was taken to safeguard the integrity of the tournament.

A BBC sports correspondent says the decision is another embarrassment for Brazil, which has been facing delays to infrastructure and stadium construction.

Tes anti-doping Piala Dunia Brazil akan dilakukan di Swiss

Sampel darah dan urine dari para pemain sepak bola yang akan bertanding dalam Piala Dunia di Brasil tahun depan perlu diterbangkan ke Lausanne di Swiss untuk melalui tes anti-doping.

Organisasi sepak bola dunia, FIFA, mengatakan bahwa akreditasi laboratorium yang sebelumnya telah mendapat lisensi di Rio de Janeiro dicabut karena gagal mempertahankan standar internasional.

Sekretaris Jenderal FIFA, Jerome Valcke, mengatakan keputusan itu diambil untuk menjaga integritas turnamen.

Wartawan olah raga BBC mengatakan bahwa keputusan itu memalukan Brazil yang juga mengalami keterlambatan dalam konstruksi infrastruktur dan stadion.

American Airlines to be world's biggest airline

Image caption American Airline planes are seen at the Miami International Airport.

The US justice department has reached a deal allowing American Airlines and US Airways to merge to form the world's biggest airline.

The agreement requires the new combined company to give up take off and landing slots at some of America's biggest airports, to stop it becoming too dominant.

In August, the US government tried to block the merger, arguing it would reduce competition and increase fares.

The new company will keep the name American Airlines and will serve more than 330 destinations in over fifty countries.

American Airlines akan menjadi maskapai terbesar dunia

Departemen Kehakiman Amerika Serikat telah mencapai persetujuan yang mengizinkan American Airlines dan US Airways untuk melakukan merger untuk membentuk maskapai penerbangan terbesar dunia.

Persetujuan tersebut mengharuskan perusahaan gabungan itu untuk menghentikan beberapa jatah lepas landas dan pendaratan di sejumlah bandara terbesar di Amerika, agar tidak menjadi terlalu dominan.

Bulan Agustus, pemerintah AS mencoba menghalangi merger dan menganggap langkah itu akan mengurangi kompetisi dan meningkatkan biaya penerbangan.

Perusahaan gabungan baru itu akan tetap memakai nama American Airlines dan melayani lebih 330 tujuan penerbangan di lebih 50 negara.