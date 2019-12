Image caption France’s government is pushing one of Europe’s toughest laws against prostitution.

Belajar bahasa Inggris melalui berita BBC tentang rencana parlemen Prancis kenakan denda untuk mereka yang tertangkap menggunakan pelacur dan lelang kerangka dinosaurus.

Fines for those who pay prostitutes for sex in France

The French parliament will today consider imposing heavy fines on people caught paying for sex.

Under current law, prostitution is legal in France, but brothels, pimping and soliciting in public are not.

Fines of about $2000 are being proposed - with higher penalties for repeat offenders.

They will also have to attend a re-education class.

Opponents say the measures will serve only to force France's sex trade further underground.

Denda bagi yang membayar untuk seks di Prancis

Parlemen Prancis hari ini (Rabu, 27/11) akan mempertimbangkan untuk mengenakan denda berat bagi orang-orang yang tertangkap menggunakan pelacur.

Dalam undang-undang yang kini berlaku prostitusi dianggap legal, tetapi rumah bordil dan jual beli seks di hadapan publik melanggar hukum.

Parlemen mengajukan denda sebesar US$2000 dengan penalti lebih tinggi bagi orang yang melanggar berulangkali.

Mereka juga harus mengikuti kelas pendidikan kembali.

Pihak yang menentang usulan itu mengatakan bahwa kebijakan itu hanya akan mengakibatkan perdagangan seks di Prancis semakin terselubung.

Huge dinosaur skeleton goes under the hammer

Image caption According to experts this will be the first sale in the UK of a large dinosaur skeleton.

The skeleton of a dinosaur that roamed the earth more than 150 million years ago is being auctioned, in the town of Billingshurst, in England today.

The almost complete diplodocus fossil, which has a long neck and whip-like tail, is 17 metres long.

It is expected to fetch more than half a million dollars.

The female skeleton, nicknamed Misty, was found in a quarry in Wyoming in the United States.

Its export to Britain was allowed because it was found on private land.

Kerangka dinosaurus akan dilelang

Kerangka dinosaurus yang hidup lebih 150 juta tahun lalu akan dilelang di kota Billingshurst, Inggris hari ini (Rabu 27/11).

Fosil genus diplodocus yang hampir lengkap dengan leher panjang dan ekor yang menyerupai cambuk memiliki panjang 17 meter.

Lelang diperkirakan mencapai lebih US$500.000.

Kerangka dinosaurus betina yang diberinama Misty ditemukan di sebuah tambang di Wyoming, Amerika Serikat.

Ekspor kerangka ini ke Inggris diizinkan karena ditemukan di tanah milik swasta.