Image caption At least three footballers are reported to be among those held.

Belajar bahasa Inggris melalui berita BBC tentang rekayasa hasil pertandingan sepak bola Inggris dan koper raksasa di Moskow.

Six arrested in English football match fixing inquiry

Six men have been arrested by British police investigating alleged match fixing in English football.

At least three footballers are reported to be among those held; the BBC understands that none are linked to professional clubs.

Police said the focus of the operation was a suspected international illegal betting syndicate.

The arrests follow an undercover investigation by the Daily Telegraph newspaper.

It says it found match fixers from Asia were targeting games across Britain - and said they could fix lower-league results for $80.000.

Enam ditahan atas kasus rekayasa hasil pertandingan sepakbola

Enam pria ditahan oleh kepolisian Inggris terkait tuduhan pengaturan hasil pertandingan sepak bola Inggris.

Setidaknya tiga pemain sepak bola dilaporkan berada di antara mereka yang ditahan, BBC melaporkan bahwa tidak ada yang memiliki kaitan dengan klub-klub profesional.

Polisi mengatakan bahwa fokus operasi adalah tersangka sindikat perjudian ilegal internasional.

Penangkapan menyusul investigasi rahasia yang dilakukan oleh surat kabar The Daily Telegraph.

Mereka mendapati perekayasa hasil pertandingan dari Asia menarget pertandingan di Inggris, dan mengatakan mereka dapat mengatur hasil pertandingan di liga yang lebih rendah seharga US$80.000.

Moscow to lose Louis Vuitton luggage

Image caption The giant luggage is blocking the view of the square's more famous adornments.

An unusual suitcase-shaped pavilion in the middle of Moscow's Red Square in Russia is to be dismantled.

It's the size of a five-storey block of flats more than thirty metres long, and it's been left there as a publicity stunt by the French fashion house Louis Vuitton.

Critics claim it's blocking the view of the square's more famous adornments - St Basil's Cathedral, Lenin's Mausoleum, and the Kremlin.

One Russian politician described the case as an obscenity.

The department store responsible for the construction has promised that it will be relocated.

Moskow akan kehilangan koper Louis Vuitton

Sebuah paviliun berbentuk koper yang berukuran sangat besar di tengah Lapangan Merah Moskow di Rusia akan dibongkar.

Ukurannya sama dengan gedung apartemen berlantai lima sepanjang 30 meter dan diletakkan di lokasi sebagai media publisitas merk mode asal Prancis, Louis Vuitton.

Kritik menyatakan bahwa paviliun itu menghalangi pandangan ke arah gedung-gedung ikonis di sekitar Lapangan Merah -Katedral St Basil, Monumen Makam Lenin, dan Kremlin.

Seorang politisi Rusia menggambarkan kasus ini sebagai kekacauan.

Pusat pertokoan yang bertanggung jawab atas pembangunan paviliun tersebut berjanji akan memindahkan koper itu.