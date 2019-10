Hak atas foto PA Image caption Bans on smoking in cars carrying children already exist in some countries.

Belajar Bahasa Inggris melalui berita BBC tentang larangan merokok di dalam mobil dan kompetisi lompat ski wanita pertama dalam Olimpiade.

Bans on smoking in cars carrying children

The British parliament has voted overwhelmingly in favour of a ban on people smoking in cars when children are present.

The vote gives the government the power to introduce such a ban in England and Wales; ministers are expected to now decide whether to do so.

Respiratory health experts argue that exposure to second-hand smoke is a major cause of ill-health in children.

Bans on smoking in cars carrying children already exist in some countries, including Australia, Canada, South Africa and the United States.

Larangan merokok di mobil dengan anak-anak

Parlemen Inggris telah memutuskan dengan suara terbanyak untuk menetapkan larangan merokok di dalam mobil saat ada anak kecil.

Hasil pemungutan suara memberikan kuasa kepada pemerintah untuk mengajukan larangan ini di negara bagian Inggris dan Wales; para menteri diharapkan untuk memutuskan akan mengambil langkah ini atau tidak.

Ahli kesehatan pernapasan menyatakan bahwa menjadi perokok pasif merupakan penyebab utama gangguan kesehatan pada anak-anak.

Larangan untuk merokok di dalam mobil yang membawa anak-anak sudah berlaku di beberapa negara termasuk Australia, Kanada, Afrika Selatan, dan Amerika Serikat.

First women ski-jump in Olympics since Games began

Hak atas foto AFP Image caption The favourite for the women's gold medal is Sara Takanashi from Japan.

Female skiers will take part in the Olympic ski-jump competition today for the first time since the Winter Games began 90 years ago.

Up until now only men have been allowed to take part.

The female ski-jump was granted Olympic status in 2011 after a long battle that began before the Games in Nagano in 1998.

In today's event, 30 women will jump from the normal 90 metre hill.

The large hill event is still open only to men.

Lompat ski wanita pertama di Olimpiade

Pemain ski wanita akan berpartisipasi dalam kompetisi lompat ski Olimpiade hari ini (Selasa, 11/02) untuk pertama kalinya sejak Olimpiade Musim Dingin dimulai 90 tahun lalu.

Hingga saat ini hanya pria yang diizinkan untuk mengambil bagian.

Status Olimpiade untuk olahraga lompat ski diberikan pada 2011 setelah perdebatan panjang sejak Olimpiade 1998 di Nagano.

Hari ini 30 wanita akan melakukan lompatan dari bukit dengan ketinggian normal 90 meter.

Sementara kategori bukit luas hanya terbuka untuk pria.