Hak atas foto Reuters Image caption The cache was found buried in rusty metal cans on the couple's land in Northern California.

Belajar Bahasa Inggris melalui berita BBC tentang harta karun emas yang ditemukan di AS dan skema visa Portugal yang baru diluncurkan.

The greatest treasure in US history found

A currency firm in the United States, Kagin's, says a trove of more than 1400 rare, freshly-minted gold coins - discovered last April by a couple as they walked their dog - could be the greatest treasure-find in US history, with an estimated value of more than US$10 million.

The cache was found buried in rusty metal cans on the couple's land in Northern California.

The gold pieces - dating from the mid-to-late 1800's Gold Rush era - each have a face value of between five and twenty dollars.

But the firm, representing the couple say the coins could easily fetch a million dollars a piece.

Harta karun terbesar dalam sejarah AS ditemukan

Sebuah perusahaan mata uang di Amerika Serikat, Kagin, mengatakan harta karun yang berisi 1400 koin emas langka yang masih dalam keadaan utuh -ditemukan oleh pasangan yang tengah berjalan-jalan dengan anjing mereka- bisa menjadi penemuan harta karun terbesar sepanjang sejarah AS, dengan perkiraan nilai mencapai lebih US$10 juta.

Harta itu ditemukan terkubur di dalam kaleng logam yang sudah berkarat di tanah milik pasangan itu di California Utara.

Koin-koin emas yang berasal dari pertengahan dan akhir tahun 1800-an saat banyak orang menemukan kandungan emas di sejumlah wilayah, bernilai antara US$5-10 per keping.

Tetapi perusahaan yang mewakili pasangan itu mengatakan koin-koin itu bisa dengan mudah menghasilkan US$1 juta per keping.

Portugal offers fast track residency

Hak atas foto AFP Image caption Portugal's estate agents say the visas have generated US$460 million.

Portugal has attracted hundreds of millions of dollars in foreign investment, mainly into luxury property, through a scheme which provides fast track residency for wealthy foreigners.

Over 500 so-called "gold visas" have been issued - the majority to Chinese citizens - since the scheme was launched 18 months ago.

Portugal's estate agents say the visas have generated US$460 million and Portugal's government is hoping to raise much more in the coming year.

Under the scheme, visa holders need only spend two weeks of each year in the country.

Portugal tawarkan cara cepat dapatkan izin tinggal

Portugal telah menarik ratusan juta dolar dalam bentuk investasi asing langsung, terutama properti mewah, melalui skema yang menawarkan cara cepat mendapatkan hak tinggal bagi warga negara asing kaya.

Lebih 500 yang disebut "visa emas" telah dikeluarkan dan mayoritas bagi warga negara Cina, sejak skema ini diluncurkan 18 bulan lalu.

Agen properti Portugal mengatakan bahwa skema visa itu mendatangkan US$460 juta dan pemerintah Portugal berharap dapat menghasilkan lebih banyak tahun depan.

Melalui skema ini, pemegang visa hanya perlu menghabiskan waktu dua minggu setiap tahunnya di negara itu.