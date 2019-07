Hak atas foto Reuters Image caption The Turkish government said the money was foreign aid but didn't explain where it came from.

Belajar bahasa Inggris melalui berita BBC tentang tuduhan pencucian uang terhadap anak PM Turki dan wanita yang dijambret saat diwawancara tentang kriminal.

PM's son suspected of money laundering

It's emerged that a charity - which employs the son of the Turkish prime minister on its board - received a hundred million dollars in aid over a four-year period.

The amount was disclosed in a written answer to a parliamentary question.

The Turkish government said the money was foreign aid but didn't explain where it came from.

Prosecutors who investigated corruption allegations against the prime minister, Recep Tayyip Erdogan, suspected his son, Bilal, of using the charity to launder bribe money.

Mr Erdogan has dismissed the allegations as part of a plot against him.

Anak perdana menteri dicurigai mencuci uang

Badan amal yang mempekerjakan anak perdana menteri Turki sebagai anggota dewan menerima US$1juta sebagai bantuan untuk periode lebih empat tahun.

Jumlah itu diumumkan dalam sebuah jawaban tertulis dari pertanyaan parlemen.

Pemerintah Turki mengatakan bahwa dana itu adalah bantuan luar negeri tetapi tidak menjelaskan berasal dari mana.

Jaksa yang menyelidiki tuduhan korupsi atas perdana menteri Turki, Recep Tayyip Erdogan mencurigai anaknya, Bilal menggunakan badan amal itu untuk pencucian uang dari suap.

PM Erdogan menyangkal tuduhan itu dan menyebutnya sebagai rencana untuk menentangnya.

Woman mugged while talking about mugging

Hak atas foto Getty Image caption A woman being mugged while interviewed on television about crime in Rio de Janeiro.

Television footage has been shown in Brazil of a woman being mugged while interviewed on television about crime in Rio de Janeiro.

The images (by TV Globo), which were also posted online, show a young man approaching the woman from behind and ripping off her necklace.

She was talking about how her jewellery was a potential target for thieves, when the incident happened.

The thief didn't manage to take the necklace with him.

He ran off with the reporter chasing after him.

Wanita dijambret saat berbicara tentang penjambretan

Klip televisi Brazil menayangkan seorang wanita yang dijambret saat tengah diwawancara tentang tingkat kejahatan di Rio de Janeiro.

Gambar (dari stasiun TV Globo), yang juga telah dipasang di internet, menunjukkan seorang pemuda mendekati wanita itu dari belakang dan menarik kalungnya.

Ia sedang berbicara tentang bagaimana perhiasannya bisa berpotensi menjadi sasaran para pencuri saat penjambretan terjadi.

Pencuri itu gagal membawa lari kalungnya.

Ia lari dari kejaran reporter TV.