Hak atas foto AFP Image caption The meeting comes a day after Sepp Blatter, the head of FIFA, accused the British media of racism.

Berita pertemuan FIFA untuk membahas tuduhan atas korupsi Qatar dalam pemilihan tuan rumah Piala Dunia 2022 menjadi salah satu tema pelajaran Bahasa Inggris BBC Indonesia.

FIFA's meeting in Sao Paulo

World football's governing body (FIFA) is meeting in the Brazilian city of Sao Paulo to discuss corruption allegations surrounding the choice of Qatar to host the 2022 World Cup tournament.

The meeting comes a day after Sepp Blatter, the head of FIFA, accused the British media of racism for publishing the latest wave of allegations.

Correspondents say while some argue FIFA cannot restore its reputation until Mr Blatter goes, he remains as popular as ever with world football officials.

Qatar has denied any wrongdoing in its efforts to win the bid.

Petemuan FIFA di Sao Paulo

Badan Sepak Bola Dunia (FIFA) bertemu di kota Barsil, Sao Paulo, untuk membahas tuduhan korupsi di seputar pemilihan Qatar sebagai tuan rumah kejuaraan Piala Dunia 2022.

Pertemuan berlangsung sehari setelah Sepp Blatter, ketua FIFA, menuduh media Inggris rasisme karena menerbitkan rangkaian tuduhan terbaru.

Para wartawan mengatakan walau sebagian berpendapat FIFA tidak bisa memulihkan reputasinya sampai Blatter pergi, dia tetap popular seperti biasa dengan para pejabat sepak bola dunia.

Qatar membantah melakukan kesalahan dalam upaya untuk menang dalam pencalonan.

Hak atas foto AFP Image caption The campaign is to improve the public behaviour of its citizens.

China to improve public behavior

The authorities in Beijing have launched a renewed campaign to improve the public behaviour of its citizens, including tackling smoking, queue-jumping and drink-driving.

It comes ahead of an Asia Pacific summit in the Chinese capital later this year and follows similar campaigns for other big events, including the 2008 Olympics.

A statement from the municipal government said it aimed to encourage civilised, orderly and courteous transport in the city.

More than 20 world leaders are due to attend the APEC summit in November.

Cina akan meningkatkan perilaku umum

Pihak berwenang di Beijing meluncurkan kampanye baru untuk meningkatkan perilaku umum warganya, termasuk mengatasi merokok, melompat di antrean dan mabuk sambil menyetir.

Hal itu berlangsung menjelang konferensi tingkat tinggi Asia Pasifik di ibukota Cina tahun ini dan menyusul kampanye serupa untuk peristiwa-peristiwa besar, termasuk Olimpiade 2008.

Sebuah pernyataan dari pemerintah kota mengatakan tujuannya untuk mendorong transportasi yang beradab, tertib, dan sopan di kota itu.

Lebih dari 20 pemimpin dunia akan menghadiri pertemuan APEC pada November.