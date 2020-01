Japan ban possession of child pornography

Hak atas foto Reuters Image caption Jepang memberikan waktu satu tahun untuk pemilik materi pornografi anak untuk membuangnya.

Belajar bahasa Inggris melalui berita BBC tentang langkah parlemen Jepang melarang kepemilikan pornografi anak dan dibatalkannya rencana Komisi Eropa untuk memperpanjang cuti hamil.

Japan band possession of child pornography

The Japanese parliament has voted to outlaw the possession of child pornography, bringing the country into line with other developed countries.

Japan banned the production of child pornography 15 years ago but had resisted international calls to ban the possession of such images.

One of the sponsors of the bill said that for too long there had been a poor understanding of children's rights in Japan.

The law will allow those possessing child pornography a year to get rid of it and will not ban animation that depicts child sex.

Opponents of the bill say that freedom of expression needs to be protected in a country that once suffered heavy government censorship.

Jepang larang kepemilikan pornografi anak

Parlemen Jepang sepakat untuk melarang kepemilikan pornografi anak, langkah yang sama yang dilakukan negara-negara maju lain.

Jepang melarang produksi pornografi anak 15 tahun lalu namun tidak mengindahkan seruan internasional untuk melarang kepemilikan gambar-gambar seperti itu.

Salah satu pendukung rancangan undang-undang itu mengatakan sudah sangat lama hak-hak anak Jepang tidak diperhatikan.

Undang-undang itu akan memungkinkan mereka yang memiliki materi pornografi anak untuk membuangnya dalam waktu satu tahun namun gambar animasi tentang seksual anak tidak dilarang.

Plans to increase paid maternity leave across EU have been scrapped

Hak atas foto AP Image caption Rencana semula menambah cuti hamil menjadi 20 minggu dengan gaji penuh.

The European Commission says it will scrap plans to increase maternity leave across the EU to 20 weeks on full pay.

The scheme is one of 53 proposals being withdrawn, which EU officials say is part of efforts to cut regulation and reduce administration costs.

The British government, which had opposed the changes to maternity pay, welcomed the announcement; it said most member states could not afford the plan.

Rencana untuk menambah cuti hamil di Uni Eropa dibatalkan

Komisi Eropa mengatakan akan membatalkan rencana menambah cuti hamil di seluruh Uni Eropa menjadi 20 minggu dengan gaji penuh.

Rencana itu merupakan satu dari 53 usulan yang dibatalkan, yang menurut para pejabat Uni Eropa merupakan bagian dari upaya mengurangi peraturan dan biaya administrasi.

Pemerintah Inggris -yang menentang rencana perubahan gaji untuk mereka yang cuti hamil- menyambut pengumuman itu.

Inggris mengatakan sebagian besar anggota tidak sanggup melaksanakan rencana tersebut.