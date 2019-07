Hak atas foto AP Image caption Baher Mohamed, Mohammed Fahmy, dan Peter Greste diganjar hukuman tujuh tahun penjara.

Pelajaran Bahasa Inggris BBC dengan berita tentang reaksi wartawan Al-Jazeera yang ditahan di Mesir dan bantahan seorang jenderal Thailand bahwa kudeta di negara itu direncanakan.

Greste 'devastated' by court verdict

Peter Greste -one of the three Al-Jazeera journalists jailed in Egypt this week- has said he is devastated and outraged by the verdict.

In a statement issued by his brothers, who visited him in prison in Cairo, he said prosecutors had failed to provide a single piece of concrete evidence to support claims that he and his colleagues were guilty of spreading false news.

He said the trial had been an attempt to use the court to intimidate and silence critical voices in the media.

Mr Greste, Mohammed Fahmy and Baher Mohammed were given seven-year prison sentences on Monday, sparking an international outcry.

Greste 'luluh' karena vonis pengadilan

Peter Greste -salah seorang dari wartawan Al-Jazeera yang dipenjara di Mesir pekan ini- mengatakan dia luluh dan marah karena keputusan itu.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan saudara-saudaranya, yang mengunjunginya di penjara di Kairo- dia mengatakan jaksa penuntut telah gagal memberikan satu keping dari bukti nyata untuk mendukung tuntutan bahwa dia dan rekannya bersalah menyebarkan berita bohong.

Dia mengatakan sidang itu merupakan upaya untuk menggunakan pengadilan dalam mengintimidasi dan mendiamkan suara-suara kritis di media.

Vocabulary devastated: luluh, hancur outraged: marah prosecutor: jaksa penuntut spreading: menyebarkan outcry: protes, hingar bingar reject: menolak prepare: menyiapkan detention: penahanan climate of fear: iklim ketakutan

Greste, Mohammed Fahmy, dan Baher Mohammed dijatuhi hukuman penjara tujuh tahun hari Senin, yang memicu protes internasional.

Thai general denies coup was planned

One of Thailand's most senior generals has denied that last month's military coup was planned in advance.

In a BBC interview, Lieutenant General Chatchalerm Chalermsukh rejected claims from a key political supporter of the coup that the military had been preparing for months to take over.

He said the detention of politicians, academics and activists was designed to give people time to cool off after a period of turmoil.

The general promised that a reconciliation process would start soon and denied that there was a climate of fear in Thailand.

Jenderal Thailand bantah kudeta direncanakan

Salah seorang di antara jenderal paling senior Thailand sudah membantah bahwa kudeta militer bulan lalu direncanakan lebih awal.

Dalam wawancara BBC, Letnan Jenderal Chatchalerm Chalermsukh membantah tuduhan dari satu pendukung politik utama kudeta bahwa militer sudah menyiapkan berbulan-bulan untuk mengambil alih.

Dia mengatakan penangkapan para politisi, akademisi, dan pegiat dirancang guna memberi rakyat waktu untuk tenang setelah masa kerusuhan.

Jenderal tersebut berjanji proses rekonsiliasi akan segera dimulai dan membantah ada iklim ketakutan di Thailand.