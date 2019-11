Belajar bahasa Inggris dengan mempelajari berita BBC tentang kasus Abu Qatada dan keberhasilan misi India ke Mars.

Abu Qatada cleared of terror charges

Hak atas foto EPA Image caption Abu Qatada had been accused of being involved in a plot aimed at disrupting the millennium celebrations in 2000.

The radical Islamist preacher, Abu Qatada, who was deported from Britain in 2013 after lengthy legal proceedings, has now been released from prison in Jordan after being acquitted by a court.

He had been accused of being involved in a thwarted terrorism plot aimed at disrupting the millennium celebrations in 2000.

He was cleared last June of another charge of involvement in a bombing campaign in Jordan in 1998.

Correspondents say despite his acquittal, Abu Qatada is unlikely to be able to return to Britain as he is a foreign national who was removed on an indefinite deportation order.

Abu Qatada dibebaskan dari dakwaan terorisme

Ulama radikal Abu Qatada, yang dideportasi dari Inggris pada 2013 setelah melalui proses hukum yang panjang, keluar dari penjara di Yordania setelah dibebaskan dari dakwaan oleh pengadilan.

Ia didakwa terlibat dalam rencana terorisme -yang akhirnya bisa digagalkan- mengganggu perayaan milenium pada tahun 2000. Ia juga dibebaskan Juni lalu dalam kasus lain, kasus pengeboman di Yordania tahun 1998.

Para wartawan mengatakan meski bebas dari dakwaan, Abu Qatada kecil kemungkinan bisa kembali ke Inggris karena ia warga negara asing yang diusir berdasarkan perintah deportasi yang berlaku hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

India Mars mission arrives in orbit

Hak atas foto AFP Image caption It's the first time a country's maiden voyage to Mars has ended in success.

Indian scientists say their probe to Mars is now orbiting the red planet.

It's the first time a country's maiden voyage to Mars has ended in success and at $75 million dollars it's also the cheapest.

Staff at the Mission Control in Bangalore cheered and clapped after firing the Mangalyaan probe's main engine to slow it down following a ten month journey from Earth.

The Indian prime minister, Narendra Modi -who was also there- congratulated the scientists.

He told them the success of India's space programme was a shining example of what the nation was capable of.

Misi Mars India tiba di orbit

Para ilmuwan India mengatakan wahana peneliti mereka sekarang mengorbit planet Mars.

Ini untuk pertama kalinya perjalanan perdana ke Mars yang dikirim oleh satu negara berakhir sukses dan dengan biaya US$75 juta dolar juga merupakan yang paling murah.

Petugas di Pusat Pengendali Misi di Bangalore bersorak dan bertepuk tangan setelah mesin utama wahana Mangalyaan melambat setelah melakukan perjalalanan selama 10 bulan dari Bumi.

Perdana Menteri India Narendra Modi -yang juga berada di pusat pengendali misi- mengucapkan selamat kepada para ilmuwan.

Kepada para ilmuwan, PM Modi mengatakan keberhasilan program ruang angkasa India adalah contoh nyata kemampuan yang dimiliki oleh negara tersebut.