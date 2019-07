Hak atas foto AP Image caption A Uighur woman walks past a vendor on a street of Kuqa in western China's Xinjiang province.

Pelajaran bahasa Inggris dengan menyimak berita dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia tentang pendatang Uighur dan penonton voli perempuan di Iran.

Illegal migrants disappear from a Thai camp

In Thailand, more than 100 illegal migrants -- all of them women and children -- have disappeared from a camp where they were being held.

They were part of a group of nearly 300 people thought to be from China who were found at a suspected people-smuggling camp in March.

The authorities say the missing migrants could have fled or were taken by people traffickers.

They're believed to have been Uighurs from the Chinese region of Xinjiang, where there is currently unrest between the ethnic minority and the authorities.

Imigran gelap hilang dari kamp Thailand

Di Thailand, lebih dari 100 imigran gelap -- seluruhnya perempuan dan anak-anak -- menghilang dari satu kamp, tempat mereka ditahan.

Mereka adalah bagian dari sekelompok hampir 300 orang yang diperkirakan berasal dari Cina yang ditemukan di tempat yang diduga sebagai kamp penyelundupan manusia di Maret.

Pihak berwenang mengatakan imigran yang hilang mungkin melarikan diri atau diangkut penyelundup manusia.

Mereka diyakini sebagai orang Uighur dari kawasan Xinjiang, tempat terjadinya kekacauan saat ini antara etnik minoritas dan pihak berwenang.

Iran to allow female journalists in volleyball matches

Hak atas foto isna Image caption Earlier Iran has banned female fans dan female reporters from volleyball games.

Iranian media says that women reporters are to be allowed to attend volleyball matches.

It comes amidst continuing controversy over the jailing of an Iranian-British woman for protesting against a ban on women attending sports events.

Volleyball's governing body stripped Iran of the right to host international tournaments, following the arrest of Ghonceh Ghavami.

She was detained in June during a protest outside a stadium in Tehran where the national volleyball team was about to play Italy.

Iran akan izinkan wartawan perempuan di pertandingan voli

Media Iran mengatakan wartawan perempuan akan diizinkan menghadiri pertandingan-pertandingan voli.

Ini terjadi di tengah kontroversi yang terus berkembang terkait penghukuman seorang perempuan Inggris berdarah Iran yang memprotes larangan perempuan menghadiri peristiwa-peristiwa olahraga.

Organisasi voli mencabut hak Iran menjadi tuan rumah turnamen-turnamen internasional, menyusul penangkapan Ghonceh Ghavami.

Ia ditahan bulan Juni dalam protes di luar stadion Teheran, tempat tim bola voli nasional bersiap bermain melawan Italia.