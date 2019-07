Satpol PP disorot soal kekerasan

Munculnya seruan agar Satpol PP ditinjau dan bahkan dibubarkan terkait dengan insiden kekerasan yang menimbulkan korban jiwa atau luka di beberapa daerah.

14 April 2010

Warga Koja, Jakarta Utara bentrok dengan polisi dan Satpol PP mengakibatkan sedikitnya tiga anggota Satpol PP tewas, 120 korban lainnya dirawat di rumah sakit.

13 April 2010

Ratusan warga Cina Benteng bentrok dengan petugas satuan polisi Pamong Paja Kota Tangerang yang akan melakukan eksekuasi bangunan di Kampung Lebak Wangi, Mekarsari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang. Adu fisik menyebabkan sejumlah warga luka.

10 April, 2010

Seorang remaja yang diduga pengamen tewas tercebur ke Banjir Kanal Timur di Jalan RR Soekanto, Duren Sawit, Jakarta Timur, diduga akibat dikejar Satpol PP.

5 Maret, 2010

Korban tewas akibat kejaran Satpol PP di kawasan Daan Mogot jakarta Barat, ternyata bukan "Pak Ogah" pengatur lalu lintas liar.

4 September, 2009

Tiga ratusan rumah warga kolong tol Kelurahan Warakas, Tanjung Priok akhirnya rata dengan tanah digusur Satuan Polisi Pamong Praja, meski belum ada kejelasan soal tempat tinggal pengganti.

18 Mei 2009

Seorang PSK tewas setelah menceburkand iri ke sungai untuk menghindari kejaran empat petugas Satpol PP di Tangerang, Banten.

23 Januari, 2008

Dalam Operasi Kasih Sayang yang digelar Satpol PP Kabupaten Toba Samosir, Sumatra Utara, tiga pelajar tewas masuk jurang saat berusaha menghindari penangkapan.

10 Februari, 2008

Satpol PP DKI gusur pedagang barang antik kawasan Rawasari, Jakarta dengan membakar kios.

18 Januari, 2008

Pasar bunga Barito, Jakarta dibubarkan Satpol PP dengan pemukulan dan tendangan.

22 Januari, 2007

Maulana, seorang joki three in one, diduga dianiaya Satpol PP hingga tewas.