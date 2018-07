Donald Trump: Kesepakatan perdagangan AS-Inggris 'benar-benar memungkinkan'

Hak atas foto EPA Image caption Presiden AS dan PM Inggris mengadakan konferensi pers bersama setelah sebelumnya melakukan perundingan di Chequers pada hari Jumat (13/07).

Donald Trump mengatakan kesepakatan perdagangan AS-Inggris "benar-benar akan memungkinkan", beberapa jam setelah dia mengatakan ke tabloid Inggris The Sun bahwa rencana Brexit Theresa May dapat menghancurkan kesepakatan itu.

Berbicara setelah perundingan di Chequers, kediaman PM Inggris di luar kota London, Presiden Trump mengatakan hubungan AS-Inggris adalah "spesial di tingkat tertinggi", sementara PM May mengatakan mereka telah membahas rencana untuk sebuah perjanjian perdagangan "ambisius".

Trump dan istrinya, Melania, kemudian minum teh dengan Ratu Inggris di Windsor.

Sang Ratu menyambut Trump dan Ibu Negara AS saat iring-iringan mobil mereka tiba di Kastil Windsor. Band Pengawal Coldstream memainkan lagu kebangsaan AS Star-Spangled Banner dan Ratu juga mengajak Trump untuk memeriksa penjaga kehormatan.

Media playback tidak ada di perangkat Anda Momen saat Presiden Trump bertemu Ratu Inggris

Pertemuan mereka berlangsung hampir satu jam dan merupakan jadwal terakhir Trump dalam kunjungan kerjanya selama dua hari ke Inggris.

Trump dan istrinya meninggalkan Windsor dengan menggunakan helikopter kepresidenan sebelum naik ke Air Force One, yang mengantar mereka ke Ayrshire untuk berakhir pekan di resor golf Turnberry miliknya.

Mereka tiba di Bandara Prestwick pukul 20.22 setempat (02.00 WIB keesokan hari).

Tak lama setelah kedatangan mereka di resor, seorang pengunjuk rasa menerbangkan paralayang di atas resor membentangkan spanduk mengatakan "di bawah par, Trump, #resist."

Hak atas foto Reuters Image caption Sebuah foto resmi Ratu, Donald dan Melania Trump di Koridor Utama Kastil Windsor.

Kunjungan resmi pertama Trump ke Inggris sebagai presiden berlangsung di antara KTT NATO di Brussel dan pertemuan hari Senin di Helsinki dengan pemimpin Rusia Vladimir Putin.

Perundingan di Chequers dilakukan setelah the Sun menerbitkan wawancara dengan Presiden AS itu di mana dia mengkritik rencana Brexit PM May.

Tetapi ketika berdiri bersama PM May setelah pertemuan di kediamannya di Buckinghamshire, Trump memuji dia sebagai "wanita luar biasa" dan "negosiator yang sangat tangguh" yang "melakukan pekerjaan fantastis", dan mengatakan akan ada kesepakatan perdagangan "hebat" antara AS dan Inggris.

Dia berkata: "Saya membaca laporan yang mengatakan itu tidak akan mungkin, tapi saya percaya setelah berbicara dengan para staff perdana menteri dan pakar serta perwakilan perdagangan bahwa itu akan benar-benar memungkinkan".

Media playback tidak ada di perangkat Anda Ribuan orang berdemo di kota London

Pada konferensi pers itu, Trump mengatakan: "Hubungan antara kedua bangsa sangat penting bagi kebebasan, keadilan, dan perdamaian."

Dia juga mengatakan kepada wartawan:

Dia telah meminta maaf kepada PM May terkait artikel the Sun - tetapi May mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir karena itu "hanyalah pers"

Dia tidak memberi nasihat pada May tentang cara menangani Uni Eropa tetapi "memberi sebuah saran... dan saya pikir dia menganggapnya mungkin terlalu brutal"

Brexit adalah sebuah "kesempatan luar biasa" dan "apa pun" yang dilakukan Inggris setelah meninggalkan Uni Eropa "saya OK"

Trump menggambarkan Brexit sebagai "situasi yang sangat sulit ... antara perbatasan dan jalur masuk ke negara-negara dan semua hal lain", mengatakan: "Satu-satunya hal yang saya minta adalah bahwa dia mencari cara sehingga kita dapat memiliki perdagangan yang sangat adil."

May mengatakan AS "ingin" melakukan kesepakatan dengan Inggris, menambahkan: "Kami akan melakukan kesepakatan perdagangan dengan mereka dan dengan orang lain di seluruh dunia."

Dia mempertahankan perjanjian Brexit pemerintahannya - yang mendapat kecaman dari pendukung "Brexit keras" - "menghantarkan" keinginan referendum.

Image caption Seorang penerbang paralayang membawa spanduk di dekat Turnberry setelah kedatangan Presiden Trump.

Sebelumnya, Trump mengatakan dia dan May telah berbicara selama satu setengah jam di makan malam resmi di Istana Blenheim pada hari Kamis, yang ia hadiri bersama istrinya, Melania.

"Saya pikir kita mungkin tidak pernah mengembangkan hubungan yang lebih baik dibandingkan semalam," katanya.

Trump tiba di Chequers dengan helikopter setelah mengunjungi Akademi Militer Kerajaan di Sandhurst, Berkshire.

Sementara itu, Melania Trump bermain bola mangkuk dengan suami PM Inggris, Philip May, di Royal Hospital Chelsea di London, di mana dia bertemu para penghuni RS dan anak-anak setempat.

Kantor PM Inggris mengatakan, May telah menghadiahi presiden AS sebuah diagram leluhur bergambar leluhur Trump dari Skotlandia melalui ibunya, dan untuk istrinya sebuah parfum khusus yang disebut Ibu Negara dalam botol khusus.

Hak atas foto Getty Images Image caption Donald dan Melania Trump terbang ke Bandara Prestwick setelah pertemuan mereka dengan Ratu Inggris.

Dalam wawancaranya dengan Sun, Trump juga mengatakan mantan Menteri Luar Negeri Boris Johnson - yang tidak setuju dengan PM May tentang Brexit dan mengundurkan diri pekan ini - dapat menjadi "perdana menteri yang hebat", menambahkan: "Saya pikir dia memiliki semua yang diperlukan."

Pada konferensi pers itu, Trump mengatakan dia menanggapi pertanyaan Sun tentang Johnson sebagai kemungkinan perdana menteri, menambahkan: "Dia sangat baik kepada saya. Dia mengatakan hal-hal yang sangat baik tentang saya sebagai presiden."