Aktor laga Holywood Steven Seagal jadi duta khusus pemerintah Rusia

Hak atas foto AFP/Getty Image caption Steven Seagal memuji Presiden Putin dan membela Rusia tyerkait tuduhan keterlibatan dalam Pilpres AS 2016.

Pemerintah Rusia telah menunjuk aktor AS Steven Seagal sebagai utusan khusus mereka untuk meningkatkan hubungan dengan Amerika Serikat.

Pada tahun 2016 lalu bintang laga itu diberi kewarganegaraan Rusia. Ia juga memuji Presiden Putin sebagai pemimpin dunia yang hebat.

Kementerian luar negeri Rusia mengumumkan keputusan itu di halaman Facebook resmi mereka. Disebutkan, jabatan yang tidak mendapat gaji itu mirip dengan duta besar kehormatan PBB. Dan Seagal akan mempromosikan peningkatan hubungan AS-Rusia "dalam lingkup kemanusiaan".

Bintang laga Amerika itu salah satu bintang Hollywood yang dituduh sebagai pelaku sejumlah serangan seksual. Tuduhan yang dilontarkan sejumlah perempuan dalam kampanye #MeToo itu telah dibantahnya.

Seagal adalah seorang praktisi karate yang mendapatkan ketenaran internasional untuk peran-perannya di sejumlah film tahun 1980 dan 1990-an seperti Under Siege dan The Flight of Fury, namun masih populer di kalangan penonton Rusia.

Belum lama ini, Seagal membela pemerintah Rusia terkait tudingan keterlibatan negeri itu dalam pemilihan presiden AS tahun 2016 yang dimenangkan Donald Trump.

Pria berusia 66 tahun itu menyebut Presiden Putin "salah satu pemimpin besar dunia yang masih hidup." Dan ketika Seagal diberi kewarganegaraan Rusia, ia mengatakan dia berharap hal itu menandai mulai membaiknya hubungan antara Moskow dan Washington.

Pada 2016, Seagal juga diberikan kewarganegaraan Serbia, setelah melakukan kunjungan beberapa kali ke negara Balkan itu.