Katedral Notre-Dame: Kisah terjadinya kebakaran dalam gambar dan foto

Penyelidikan terhadap insiden kebakaran yang melalap Katedral Notre-Dame di Paris, dimulai.

Sebagian besar atap sebelumnya ditutupi perancah untuk program renovasi katedral. Hal itu tengah diselidiki sebagai kemungkinan penyebab kebakaran.

Bagaimana kebakaran bermula

Kebakaran mulai terjadi Senin pada pukul 18.43 waktu setempat (1:43 WIB Selasa dini hari). Sejumlah foto memperlihatkan api berkobar di sekitar menara, tak lama setelah pintu-pintu ditutup bagi pengunjung hari itu.

Kobaran api dengan cepat menyebar di area atap yang terbuat dari kayu seiring orang-orang melihat kejadian itu dari bawah.

Pemadam kebakaran bekerja semalaman untuk menaklukan kobaran api. Pada satu titik, ada kekhawatiran bahwa keseluruhan bangunan akan hancur seiring kobaran api mulai merambat ke salah satu menara lonceng utama.

Api pada akhirnya berhasil dipadamkan pada pukul 10 pagi keesokan harinya.

Apa saja yang rusak

Sekitar 500 petugas pemadam kebakaran diterjunkan, namun mereka tidak mampu menyelamatkan bagian menara yang pernah diganti pada abad ke-19 pada masa perbaikan sebelumnya dan terbuat dari kayu ek yang dilapisi timah. Puncak menara roboh sebelum pukul 8 malam itu.

Atap itu terbuat dari "rerimbunan" kisi-kisi kayu, yang sebagian besarnya berasal dari abad ke-13.

Di bawah lapisan atap, langit-langit batu berkubah yang tampaknya selamat dari kobaran api masih utuh dan diperkirakan telah melindungi bagian dalam bangunan dari amukan api.

Namun, belum jelas sebanyak apa dari bagian interior yang mengalami kerusakan akibat air untuk memadamkan api.

Wali kota Paris, Anne Hidalgo, mengatakan bahwa sebagian besar karya seni dan peninggalan keagamaan telah dipindahkan dari dalam katedral ketika pemadam kebakaran mencoba memadamkan api.

Sebanyak 16 patung perunggu, termasuk 12 patung rasul, baru saja dipindahkan dari area puncak menara hanya empat hari sebelumnya, karena adanya pekerjaan renovasi.

Uskup Agung Paris mengatakan bahwa ketiga jendela mawar katedral yang terkenal itu selamat, namun lainnya, jendela-jendela yang lebih kecil, yang lebih dekat dengan amukan api, telah rusak parah.

Puncak menara runtuh pada pukul 19:49 waktu setempat

Pembangunan kembali

Presiden Emmanuel Macron berjanji akan membangun kembali katedral Notre-Dame dan dana pun telah disiapkan Perancis. Tawaran bantuan juga berdatangan dari seluruh dunia.

Pemulihan katedral sebelumnya pada awal tahun 1800-an dilakukan menyusul penerbitan novel karya Victor Hugo, The Hunchback of Notre Dame, yang menghidupkan kembali ketertarikan orang terhadap katedral tua tersebut.

Gambar-gambar yang dibuat pada masa perbaikan itu kemungkinan akan membantu jadi acuan proses pembangunan kembali nanti.

