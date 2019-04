Pilpres Ukraina: Pelawak menang telak, petahana mengaku kalah

Presidential election results. Second round

Latest as of 03:50, 22 April, Kiev time (BST +2). 58.74% of votes counted

UKRAINE Turnout: 62.07%

Votes for each candidate (%): Volodymyr Zelensky: 72.95

Petro Poroshenko: 24.7

Lviv Turnout: 67.34%

Votes for each candidate (%): Petro Poroshenko: 64.51

Volodymyr Zelensky: 32.74

Transcarpathia Turnout: 46.38%

Votes for each candidate (%): Volodymyr Zelensky: 81.52

Petro Poroshenko: 15.86

Mykolayiv Turnout: 60.66%

Votes for each candidate (%): Volodymyr Zelensky: 85.94

Petro Poroshenko: 12.24

Ivano-Frankivsk Turnout: 59.86%

Votes for each candidate (%): Volodymyr Zelensky: 52.72

Petro Poroshenko: 44.21

Volyn Turnout: 64.25%

Votes for each candidate (%): Volodymyr Zelensky: 61.4

Petro Poroshenko: 35.92

Rivne Turnout: 60.71%

Votes for each candidate (%): Volodymyr Zelensky: 59.67

Petro Poroshenko: 37.77

Ternopil Turnout: 63.9%

Votes for each candidate (%): Volodymyr Zelensky: 51.13

Petro Poroshenko: 46.01

Vinnytsia Turnout: 62.52%

Votes for each candidate (%): Volodymyr Zelensky: 63.32

Petro Poroshenko: 34.52

Dnipropetrovsk Turnout: 65.82%

Votes for each candidate (%): Volodymyr Zelensky: 87.85

Petro Poroshenko: 10.23

Donetsk Turnout: 57.21%

Votes for each candidate (%): Volodymyr Zelensky: 86.53

Petro Poroshenko: 10.96

Zhytomyr Turnout: 61.15%

Votes for each candidate (%): Volodymyr Zelensky: 73.92

Petro Poroshenko: 23.87

Zaporizhzhya Turnout: 64.26%

Votes for each candidate (%): Volodymyr Zelensky: 87.22

Petro Poroshenko: 10.92

Kiev region Turnout: 64.2%

Votes for each candidate (%): Volodymyr Zelensky: 69.89

Petro Poroshenko: 27.87

Kirovohrad Turnout: 60.53%

Votes for each candidate (%): Volodymyr Zelensky: 80.17

Petro Poroshenko: 17.79

Luhansk Turnout: 56.33%

Votes for each candidate (%): Volodymyr Zelensky: 88.08

Petro Poroshenko: 9.61

Odesa Turnout: 58.94%

Votes for each candidate (%): Volodymyr Zelensky: 87.3

Petro Poroshenko: 10.51

Poltava Turnout: 64.88%

Votes for each candidate (%): Volodymyr Zelensky: 82.34

Petro Poroshenko: 15.48

Sumy Turnout: 62.84%

Votes for each candidate (%): Volodymyr Zelensky: 81.96

Petro Poroshenko: 15.93

Kharkiv Turnout: 64.6%

Votes for each candidate (%): Volodymyr Zelensky: 86.52

Petro Poroshenko: 11.49

Kherson Turnout: 57.42%

Votes for each candidate (%): Volodymyr Zelensky: 81.9

Petro Poroshenko: 16.04

Khmelnytsky Turnout: 62.65%

Votes for each candidate (%): Volodymyr Zelensky: 70.57

Petro Poroshenko: 27.07

Cherkasy Turnout: 60.91%

Votes for each candidate (%): Volodymyr Zelensky: 76.95

Petro Poroshenko: 20.59

Chernivtsi Turnout: 54.09%

Votes for each candidate (%): Volodymyr Zelensky: 76.46

Petro Poroshenko: 21.07

Chernihiv Turnout: 62.6%

Votes for each candidate (%): Volodymyr Zelensky: 77.67

Petro Poroshenko: 20.05

