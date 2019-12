Image caption

Jesus Tavarez dan Juan De La O berciuman di anak tangga pada Parade Pride di Taman Empat Kemerdekaan Franklin D Roosevelt Four Freedoms Park, New York, pada bulan Juni. Ratusan ribu orang memeriahkan Parade Pride Dunia di kota New York tahun ini. Sebuah parade yang diselenggarakan pada 30 Maret dilaksanakan 50 tahun setelah kerusuhan Stonewall di kota New York, yang mengawali kebangkitan gerakaan kesetaraan bagi kelompok LGBT.