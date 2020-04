Hak atas foto Getty Images Image caption AS melaporkan kasus positif Covid-19 tertinggi di dunia.

Gelombang kedua kasus positif Covid-19 bisa lebih buruk dari gelombang pertama, seorang pejabat tinggi kesehatan Amerika Serikat memperingatkan.

Direktur Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (CDC) Robert Redfield mengatakan ancamannya lebih buruk karena diperkirakan berbarengan dengan musim flu.

Tantangan tersebut akan teramat membebani fasilitas kesehatan AS secara "tak terbayangkan", katanya.

AS telah melaporkan lebih dari 800.000 kasus - tertinggi di dunia.

Lebih dari 45.000 orang telah meninggal dunia karena virus corona di penjuru AS, berdasarkan penghitungan Johns Hopkins University.

California melaporkan lonjakan per hari tertinggi pada Senin, sementara New Jersey, area paling terdampak di AS selain New York, melaporkan kenaikan tertinggi dalam satu hari.

Perkembangan lainnya di AS termasuk:

Presiden Donald Trump menyatakan dia akan menghentikan sementara aplikasi kartu hijau, atau green card - yang memungkinkan imigran mendapatkan izin tinggal permanen dan kesempatan untuk mengajukan kewarganegaraan Amerika - selama 60 hari

Universitas Harvard mengatakan akan mempertahankan hibah senilai $8,6 juta terkait virus corona meski Trump meminta mereka mengembalikannya

Kasus-kasus pertama di California terjadi lebih awal dari yang diduga, petugas kesehatan mengonfirmasi. Pemeriksaan jenazah mengungkap bahwa seseorang yang meninggal dunia di rumahnya pada 6 Februari di Santa Clara merupakan korban pertama yang teridentifikasi. Hingga saat ini, korban pertama diduga seorang pria di Washington yang meninggal pada 26 Februari

Senat AS mengesahkan anggaran senilai $484 miliar untuk bantuan terkait virus corona, termasuk dana untuk menolong usaha kecil. Legislasi akan diteruskan ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk persetujuan mereka pada Kamis.

Dalam sebuah wawancara dengan Washington Post, Redfield mengatakan bahwa "ada kemungkinan jika serangan virus corona terhadap negara kita akan lebih berat memasuki musim dingin nanti dibanding apa yang kita alami saat ini".

Ia mendorong pejabat di AS untuk menyiapkan kemungkinan menghadapi wabah flu dan epidemi virus corona di waktu bersamaan.

'Benar, benar sulit'

Redfield menekankan pentingnya mendapatkan vaksin flu untuk "memberikan kasur di rumah sakit untuk ibu atau nenekmu yang mungkin saja terjangkit virus corona".

Kepala CDC mengatakan virus corona tiba di AS ketika musim flu menurun. Ia menyatakan jika virus corona tiba di puncak musim flu musim dingin, "itu akan menjadi sangat sangat sangat sulit".

GEJALA dan PENANGANAN: Covid-19: Demam dan batuk kering terus menerus

PETA dan INFOGRAFIS: Gambaran pasien yang terinfeksi, meninggal dan sembuh di Indonesia dan dunia

VAKSIN: Seberapa cepat vaksin Covid-19 tersedia?

Peringatannya datang bertepatan dengan keputusan beberapa negara bagian di AS untuk melonggarkan kebijakan pembatasan.

Redfield menyatakan jaga jarak sosial tetap menjadi kunci utama untuk menekan penyebaran wabah dan mendorong pejabat untuk terus berkampanye akan hal tersebut bahkan setelah pembatasan dilonggarkan.

Ia menyatakan demo antikarantina wilayah "sungguh tidak membantu".

Media playback tidak ada di perangkat Anda Warga Michigan memprotes perintah tinggal di rumah.

Hak atas foto Alyson McClaran Image caption Seorang pria menggunakan pakaian medis menantang demonstran antikarantina.

Ia mendorong pejabat negara bagian dan pusat untuk meningkatkan tes untuk mengidentifikasi mereka yang terjangkit dan menelusuri kontak langsung.

Ia mengatakan CDC berencana untuk merekrut lebih dari 650 orang - dua kali lipat staf yang sekarang - untuk membantu penelusuran kontak dan pekerjaan lainnya.

CDC juga menimbang kemungkinan untuk mempekerjakan pegawai Biro Sensus untuk menelusuri kontak.