Pentagon rilis video 'fenomena udara yang tidak dapat dijelaskan'

Media playback tidak ada di perangkat Anda Pentagon mengatakan video dirilis untuk 'meluruskan kesalahpahaman'.

Departemen Pertahanan AS merilis tiga video "fenomena udara yang tidak dapat dijelaskan", yang sebelumnya diduga sejumlah pihak sebagai UFO.

Pentagon mengatakan mereka ingin "meluruskan kesalahpahaman publik tentang apakah rekaman yang beredar itu nyata atau tidak".

Video itu sudah bocor pada tahun 2007 dan 2017.

Dua video diterbitkan oleh New York Times, sementara yang ketiga dibocorkan oleh organisasi yang didirikan oleh mantan penyanyi Blink-182 Tom DeLonge.

Setelah pertama kali bocor, beberapa orang mengklaim video itu menunjukkan UFO.

Apa yang terlihat di video?

Menurut New York Times, video dari tahun 2004 difilmkan oleh dua pilot pesawat tempur angkatan laut dan menunjukkan sebuah objek bundar melayang di atas air, sekitar 160 km ke Samudra Pasifik.

Dua video lain yang direkam pada 2015 menunjukkan benda-benda bergerak di udara, salah satunya berputar.

Dalam satu video, seorang pilot terdengar berkata: "Lihatlah benda itu, Bung! Itu berputar!"

Dalam pernyataannya, Pentagon mengatakan: "Setelah peninjauan menyeluruh, departemen pertahanan telah menentukan bahwa rilis resmi dari video yang tidak diklasifikasi ini, tidak mengungkapkan kemampuan atau sistem yang sensitif, dan tidak mengganggu investigasi selanjutnya atas serbuan ruang udara militer oleh fenomena udara yang tidak dikenal.

"DOD [Departemen Pertahanan] merilis video untuk meluruskan kesalahpahaman publik tentang apakah rekaman yang telah beredar itu nyata atau tidak, atau ada lebih banyak video. Fenomena udara yang diamati di video tetap ditandai sebagai sesuatu yang 'tidak dikenal'."

Daya tarik terhadap hal-hal yang tidak dapat dijelaskan tidak pernah hilang. Dan fenomena UFO mungkin salah satu yang paling kuat dari kisah-kisah ini, karena dianggap menghubungkan ketidakpastian tentang dunia di luar kita, hingga teori konspirasi tentang pemerintah dan terutama pemerintah AS.

Selama berabad-abad orang memandang ke langit dan mencoba menjelaskan cahaya dan benda misterius.

Tetapi kisah UFO modern berakar pada tahun 1947 ketika seorang petani menemukan puing-puing di Roswell, New Mexico, yang awalnya digambarkan sebagai cakram terbang, tetapi sekarang dianggap sebagai bagian dari program balon rahasia untuk memantau Uni Soviet.

Selanjutnya, basis pengujian untuk pesawat terbang canggih, yang dikenal sebagai Area 51 di Nevada, menjadi pusat penelitian UFO. Menurut pegiat teori konspirasi ini adalah di mana pemerintah AS berusaha untuk memanfaatkan teknologi alien yang canggih.

Selama bertahun-tahun banyak teori paling aneh telah dibantah.

Namun pada tahun 2017, Pentagon akhirnya mengakui bahwa mereka memiliki program lama, yang sekarang dihentikan, untuk menyelidiki dugaan UFO.

Sekarang, Angkatan Laut AS lebih suka menyebut penampakan yang tidak dapat dijelaskan ini sebagai "Fenomena Udara Tak Dikenal".

Tetapi itu tidak akan menggantikan akronim yang telah masuk ke dalam sub-sadar kolektif kita, mendorong pertanyaan mendasar: apakah kita benar-benar sendirian di alam semesta ini?

Merespons rilis tersebut, DeLonge berterima kasih kepada para pemegang saham di organisasinya, To the Stars Academy of Arts and Sciences, dan mengatakan ia berharap dapat mendanai penelitian lebih lanjut terkait objek-objek tersebut.

"Dengan rilis hari ini dan artikel tentang upaya saya dan @ TTSAcademy untuk membuat Pemerintah AS memulai pembicaraan, saya ingin berterima kasih kepada setiap pemegang saham di To The Stars karena percaya pada kami," katanya.

"Selanjutnya, kami berencana menyelidiki teknologi terkait, menemukan lebih banyak jawaban, dan menceritakan kisahnya."

Musisi itu ikut mendirikan akademi itu pada tahun 2017 untuk mempelajari UFO dan fenomena paranormal lainnya.