Aktor Bollywood Irrfan Khan, meninggal dunia di usia 53 tahun. Ia dikenal dalam peran di film seperti Slumdog Millionaire dan Jurassic World.

Khan meninggal di rumah sakit di kota Mumbai, demikian menurut agennya.

Tahun 2018, Khan menggunggah status di Twitter mengatakan bahwa ia didiagnosa mengalami tumor endokrin, penyakit langka yang berakibat pada sel melepaskan hormon ke dalam aliran darah.

Ia sempat dirawat di sebuah rumah sakit di London.

Dua bulan sesudah ia mengumumkan diagnosanya, ia menulis sebuah surat terbuka tentang pengalamannya dengan perawatan kanker, bercerita tentang rasa sakitnya “yang sangat” dan “ketidakpastian” hidupnya.

Surat itu mengundang hujan dukungan dari segenap penggemarnya di seluruh dunia.

Hak atas foto Vittorio Zunino Celotto/Getty Image caption Irrfan Khan, 2017

Pernyataan yang diedarkan oleh perusahaan hubungan masyarakatnya yang memastikan ia meninggal, menyatakan: “ia dikelilingi oleh orang-orang yang ia cintai, keluarganya yang sangat ia sayangi. Ia pergi ke surga, meninggalkan warisannya sendiri. Kita semua berdoa dan berhadap ia dalam keadaan damai sekarang”.

Irrfan Khan masuk ke rumah sakit ketika mengalami infeksi usus besar.

Bintang-bintang Bollywood dan politisi berlomba memberi penghormatan kepada Irrfan Khan melalui media sosial.

"Bakat yang luar biasa... rekan kerja yang ramah... kontributor yang tekun bagi Sinema Dunia... telah meninggalkan kita terlalu cepat... menciptakan ruang kosong yang besar," cuit mega bintang Amitabh Bachchan yang pernah bekerja sama dengan Irrfan Khan di film Piku.

Aktor Raveena Tandon bercuit bahwa ia seorang "bintang yang fantastik, seorang aktor yang sempurna, dan manusia yang menawan ".

Hak atas foto PUNIT PARANJPE/Getty Image caption Irffan Khan, 2017

Empat topik perbincangan paling ramai di Twitter di India terhubung dengan meninggalnya Irrfan Khan, berupa penghormatan terhadapnya.

Khan dikenal dengan aktingnya yang penuh nuansa, dan banyak yang menyebutnya sebagai salah satu aktor paling berbakat di India.

Di tahun 2013, Irrfan Khan meraih penghargaan National Film Award di India untuk perannya di Paan Singh Tomar, sebuah film biopik tentang atlet terkenal yang menjadi seorang bandit.

Ia juga berperan di sejumlah film laris di Bollywood seperti di film Lunchbox, Piku, dan Hindi Medium. Film terakhirnya, Angrezi Medium, baru saja diluncurkan bulan lalu.

Terobosan internasional Irrfan Khan muncul ketika ia berperan dalam sebuah film produksi Inggris-India berjudul The Warrior karya sutradara Asif Kapadia. Film ini memenangkan penghargaan tertinggi di Inggris, Bafta.

Hak atas foto Christopher Polk/Getty Image caption Irffan Khan, 2016

Film ini juga sempat dicalonkan untuk menjadi utusan resmi Inggris ke Academy Awards tetapi kemudian terpaksa dibatalkan karena bahasa Hindi yang dipakai dalam film itu bukan bahasa asli di Inggris Raya.

Keberhasilan film ini meluncurkan karir Irrfan, dan dalam dua dekade berikutnya, ia berperan dalam lima sampai enam film setahun.

Ia tetap berhubungan dengan teman baiknya, sutradara Mira Nair – yang mengenal bakatnya sejak di sekolah drama, tapi tak memasukkan Irrfan ke film terkenal Mira, Salaam Bombay. Bersama, Irrfan dan Mira kemudian membuat film The Namesake tahun 2006 dan New York, I Love You tahun 2010.

Sutradara Inggris Michael Winterbottom memintanya berperan sebagai seorang kapten polisi Pakistan di film A Mighty Heart, dan sutradara Amerika Wes Anderson menulis peran khusus untuknya di film The Darjeeling Limited – sebagai alasan agar ia bisa bekerja sama dengan Irrfan Khan.