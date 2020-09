Kebakaran hutan dan lahan di berbagai negara tahun 2020 diprediksi jadi yang terburuk selama 18 tahun terakhir, bagaimana di Indonesia?

Karhutla di negara bagian New South Wales, Australia; kawasan Arktik Siberia; wilayah Pantai Barat Amerika Serikat, dan lahan basah Pantanal di Brasil merupakan yang terburuk dalam 18 tahun terakhir.

Hutan hujan tropis Indonesia

Basin Amazon dan Pantanal

Tidak seperti kekeringan yang terjadi di kawasan pantai barat AS, karhutla di Brasil umumnya terjadi akibat deforestasi.

Padang rumput dan savana Afrika

"Mayoritas kebakaran di Afrika merupakan proses alami yang sudah terjadi selama ribuan tahun," kata Niels Andela, dosen di School of Earth and Ocean Science, University of Cardiff.