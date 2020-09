Dokumen FinCEN: HSBC fasilitasi transfer jutaan dolar dari skema Ponzi meski sudah diberi peringatan

Bank terbesar di Inggris itu memindahkan uang melalui bisnisnya di AS ke rekening HSBC di Hong Kong pada 2013 dan 2014.

Dokumen-dokumen tersebut menunjukkan penipuan investasi, yang dikenal sebagai skema Ponzi, terjadi setelah bank tersebut didenda US$1,9 miliar di AS karena pencucian uang.

Kebocoran dokumen tersebut mencakup serangkaian pengungkapan lainnya - seperti dugaan salah satu bank terbesar di AS mungkin telah membantu mafia terkenal untuk memindahkan lebih dari US$1 miliar.

What are Suspicious Activity Reports?

Dokumen SAR yang bocor telah diserahkan ke Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan AS (US Financial Crimes Enforcement Network), atau FinCEN antara tahun 2000 dan 2017 dan mencakup transaksi senilai sekitar US$2 triliun.