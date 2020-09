FinCEN Files: Yang perlu Anda ketahui tentang bocoran dokumen keuangan yang membantu perpindahan uang kotor ke seluruh dunia

Dokumen FinCEN terdiri lebih dari 2.500 berkas, sebagian besar adalah dokumen yang dikirim bank-bank ke otoritas AS antara tahun 2000 dan 2017. Dokumen itu menunjukkan kekhawatiran bank terkait apa yang mungkin dilakukan oleh nasabah mereka.

Dua akronim yang harus dipahami

FinCEN (US Financial Crimes Enforcement Network) adalah Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan AS.