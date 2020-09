Reinkarnasi Yesus, klaim yang menyebabkan pemimpin sekte agama Rusia ditangkap atas tuduhan kekerasan dan tindakan pemerasan terhadap pengikutnya

Sergei Torop, yang dikenal oleh para pengikutnya sebagai Vissarion, mendirikan Church of the Last Testament (Gereja Perjanjian Terakhir) di wilayah Krasnoyarsk, Siberia pada tahun 1991.