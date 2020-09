Trump dituding 'tak membayar pajak penghasilan dalam 10 dari 15 tahun terakhir'

Donald Trump mengatakan laporan The New York Times sebagai 'berita palsu'

The New York Times mengatakan Donald Trump hanya membayar $ 750 (Rp 11,2 juta) pajak penghasilan federal pada tahun 2016, tahun ketika dia mencalonkan diri sebagai presiden AS, dan pada tahun pertamanya di Gedung Putih.