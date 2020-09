Trump dan Biden: Vaksin covid-19 akan tersedia dalam beberapa minggu - cek fakta klaim-klaim dua calon presiden dalam debat pertama pemilu AS

Realita : Itu tidak benar. Ada kalanya dalam sejarah AS ekonomi mereka lebih kuat dari kondisi saat ini

Memang benar ekonomi AS dalam kondisi baik sebelum pandemi--meneruskan tren yang dimulai saat kepemimpinan Barack Obama.

Namun ada periode di mana perekonomian AS tumbuh lebih kuat dari saat ini.

Biden: " AS menyumbang 4% populasi dunia, tapi juga 20% dari total kematian"

Realita : Ini ada benarnya. Tapi jika menilik kematian akibat virus corona per k apita, ada beberapa negara yang mencatatkan jumlah kematian lebih banyak ketimbang AS.

Berdasarkan statistik, klaim ini hampir benar. Populasi AS adalah 328 juta jiwa, sehingga menyumbang lebih dari 4% total populasi global yang sebanyak 7,7 miliar orang.

AS mencatatkan 205.942 kematian akibat virus corona, menurut data terbaru dari John Hopkins University.

Melalui metrik ini, AS menyumbang sekitar 20% dari total kematian akibat Covid-19 di dunia, meskipun tata cara yang dipakai negara-negara di dunia dalam menghitung statistiknya bervariasi.

Banyak pemilih AS diperkirakan akan mengirim surat suaranya lewat kantor pos tahun ini karena pandemi virus corona.

Ada beberapa contoh kasus soal kecurangan ini, termasuk yang baru-baru ini terjadi di North Carolina dan New Jersey.

September lalu, Departemen Kehakiman AS merilis pernyataan soal insiden di Pennsylvania, di mana "sembilan surat suara terbuang" dan mengatakan bahwa tujuh surat suara tersebut "memilih calon presiden Donald Trump."

Tingkat kecurangan pemilu secara keseluruhan di AS adalah antara 0,00004% and 0,0009%, menurut studi Brennan Center for Justice pada 2017.