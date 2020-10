Tunangan mendiang Jamal Khashoggi gugat Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman atas tuduhan pembunuhan

Khashoggi adalah seorang kritikus pemerintah Saudi terkemuka yang hidup dalam pengasingan di AS. Ia sering menulis untuk Washington Post.

Kelompok hak asasi manusia yang dibuat Khashoggi, Democracy for the Arab World Now (Dawn) mengatakan operasinya terhambat karena kematian itu.