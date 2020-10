Asia menderita akibat 'resesi terburuk sepanjang ingatan', kata IMF

Keterangan gambar,

Seorang perempuan mengangkut tumpukan kardus di kawasan Menteng Pulo, Jakarta, 17 Oktober 2020. Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memproyeksikan angka kemiskinan di Indonesia akan naik pada periode September 2020 yakni jumlah penduduk miskin naik 1,63 juta jiwa atau 0,56 persen selama masa pandemi.