Pemilu AS: Mengapa sejumlah warga Asia berharap Trump mengalahkan Biden?

Donald Trump bukanlah presiden AS yang mendapatkan dukungan internasional.

Dengan kebijakan "America First" yang nasionalis, dia dengan terang-terangan menghina separuh dunia - dari menyebut para pemimpin Eropa lemah hingga menggambarkan orang Meksiko sebagai pemerkosa, dan bahkan sepenuhnya mengabaikan benua Afrika.

Hong Kong: 'Hanya Trump yang dapat memukul Partai Komunis'

"Ketika Donald Trump terpilih empat tahun lalu, saya pikir AS sudah gila," kata Erica Yuen kepada BBC.

Aktivis dan pengusaha itu mengatakan bahwa prioritas Hong Kong adalah untuk mendapatkan presiden AS yang akan "memukul Partai Komunis China (PKC) dengan keras - itulah satu-satunya hal yang diharapkan pengunjuk rasa Hong Kong".

Harapan ini dipicu oleh kritik vokal presiden AS terhadap China, khususnya yang berkaitan dengan Hong Kong.

Taiwan: 'Kakak yang bisa kami andalkan'

Kesepakatan perdagangan itu akan memungkinkan Taiwan untuk melepas ketergantungannya yang besar pada China, kata Linh dan mungkin akan "secara aktif mengundang perusahaan-perusahaan besar Taiwan untuk mendirikan pabrik di AS".

Beijing telah bereaksi keras, memperingatkan AS "untuk tidak mengirim sinyal yang salah kepada elemen 'kemerdekaan Taiwan' untuk menghindari kerusakan parah pada hubungan China-AS".

Vietnam: 'Berani hingga ke tingkat sembrono'

Baik Washington dan Beijing pernah berperang di tanah Vietnam dalam 50 tahun terakhir . Namun, sementara AS telah dimaafkan, negara Asia Tenggara itu tetap takut akan "ancaman China".

Mereka yang menyukainya hanya karena hiburan dan penampilannya yang glamor, dan mereka yang "mati-matian mendukung Trump" dan mengikuti politik AS karena mereka percaya - seperti banyak orang di Hong Kong dan Taiwan - dialah satu-satunya benteng melawan pemerintah Komunis di China dan Vietnam.

Secara pribadi, dia berharap sikap AS yang kuat terhadap PKC akan berdampak di seluruh wilayah dan akhirnya berdampak juga di Hanoi.

Jepang: 'Ini tentang keamanan nasional kami'

Jepang telah lama dianggap sebagai mitra dan sekutu yang berharga bagi AS, tetapi ketika Trump terpilih, banyak orang khawatir tentang dampak kebijakan 'America First' yang diusungnya pada hubungan kedua negara. Dia membatalkan kesepakatan perdagangan multilateral trans-Pasifik segera setelah menjabat dan bersikeras Jepang harus membayar lebih banyak uang untuk mendukung pasukan AS yang ditempatkan di sana.